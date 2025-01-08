Аліна Гросу та Роман Полянський відпочивають у Карпатах - фото

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу вирушила на відпочинок зі своїм чоловіком, російським актором Романом Полянським. Подружжя вирішило провести вікенд в Україні.

Фото зі своїм обранцем артистка поділилася в Instagram.

Читайте також:

Аліна Гросу та Роман Полянський відпочивають у Карпатах

Співачка, яка наразі мешкає у США, повернулася до України на зимові канікули. Компанію Аліні склав її чоловік. Після новорічних свят подружжя вирушило до одного з гірсько-лижних курортів у Чернівецькій області.

У stories Гросу поділилася романтичним фото з поїздки. У кадрі співачка позувала в обіймах актора на тлі засніжених Карпат. Світлину Аліна залишила без підпису, а обличчя свого обранця закрила сердечком.

Аліна Гросу з чоловіком. Фото: instagram.com/alina_grosu

Наразі Гросу досі офіційно не підтвердила свій шлюб із Полянським. Однак з мережі вже давно відомо, що 28-річна співачка вдруге вийшла заміж за російського актора, з яким зустрічалася до повномасштабної війни.

Раніше ми писали, що зірка "Сватів" на останніх термінах вагітності показалася на відпочинку в Буковелі.

Також нагадаємо, що MamaRika розбурхала уяву фанів кадрами на тлі засніжених Карпат.