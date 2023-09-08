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Аліна Гросу випустила пісню про розставання з коханим та кліп на неї

8 вересня 2023 10:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Аліна Гросу випустила пісню про розставання з коханим та кліп на неї
Співачка Аліна Гросу (GROSU). Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Новою композицією та кліпом зі своїми шанувальниками поділилась співачка Аліна Гросу (GROSU).

Відео з’явилось для перегляду на її YouTube-каналі. 

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Подробиці 

Композиція "Звичка" стала хітом ще до релізу. Бо коли співачка поділилась фрагментом нового треку, то той набрав мільйони переглядів. Лише у ТікТок на пісню за короткий проміжок часу було знято понад 10 тисяч відео.

"Я справжня й випускаю пісні не для хайпу. Тому особливо радію, коли бачу таку віддачу у слухача. З кожним днем росте число людей, які постійно викладають цей трек в себе. Ми не зіпсовані, ми вміємо кохати, відчувати, переживати, тому кожен бачить себе у цій пісні. У всіх була і любов, і звичка, і біль, і досвід який хочеться викреслити із життя, мені теж близька ця тема", — зазначила Аліна.

Разом із релізом пісні відбулась і прем’єра відео режисером якого виступив Helemsky. За словами Гросу, кліп знято командою артистки з мінімальним бюджетом. Бо в цей час важливіше витрачати кошти на інші речі. 

"Ця відеоробота зроблена на реальних подіях: частина історії із мого життя, а частина — історія моєї близької людини. Цим відео я хочу донести те, що варто жити далі, навіть якщо розійшлись з хлопцем. Якщо це доля, то ви обовʼязково ще зустрінетесь і не потрібно витрачати на споглядання всі свої дорогоцінні хвилини. Знімалися мої місцеві друзі, вони всі професійні актори, деякі з них з нашим українським корінням. Дівчина в нас з Канади. Хлопець абсолютний американець, доросла жінка американка з європейським корінням, а маленький хлопчик саме з України", — підсумувала Гросу, яка зараз живе у США.

Раніше ми розповідали, що Аліна Гросу "заспівала" брату одну зі своїх перших пісень. Також ми розповідали, що Тіна Кароль презентувала соціальну пісню, яку написала володарка премій "Оскар" та "Ґреммі".

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