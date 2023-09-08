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Алина Гросу выпустила песню о расставании с любимым и клип на нее

8 сентября 2023 10:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Алина Гросу выпустила песню о расставании с любимым и клип на нее
Певица Алина Гросу (GROSU). Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новой композицией и клипом со своими поклонниками поделилась певица Алина Гросу (GROSU).

Видео появилось для просмотра на YouTube-канале.

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Подробности

Композиция "Звичка" стала хитом еще до релиза. Когда певица поделилась фрагментом нового трека, то тот набрал миллионы просмотров. Только в ТикТок на песню за короткое время было снято более 10 тысяч видео.

"Я настоящая и выпускаю песни не для хайпа. Поэтому особенно радуюсь, когда вижу такую отдачу у слушателя. С каждым днем растет число людей, постоянно преподающих этот трек у себя. Мы не испорчены, мы умеем любить, чувствовать, переживать, поэтому каждый видит себя в этой песне. У всех была и любовь, и привычка, и боль, и опыт, который хочется вычеркнуть из жизни, мне тоже близка эта тема", — отметила Алина.

Вместе с релизом песни состоялась и премьера видеорежиссёром которого выступил Helemsky. По словам Гросу, клип снят командой артистки с минимальным бюджетом. Так как в это время важнее тратить средства на другие вещи.

"Эта видеоработа сделана на реальных событиях: часть истории из моей жизни, а часть — история моего близкого человека. Этим видео я хочу донести то, что стоит жить дальше, даже если разошлись с парнем. Если это судьба, то вы обязательно еще встретитесь и не нужно тратить на созерцание все свои драгоценные минуты. Снимались мои местные друзья, они все профессиональные актеры, некоторые из них с нашими украинскими корнями. Девушка у нас из Канады. Парень абсолютный американец, взрослая женщина американка с европейскими корнями, а маленький мальчик именно с Украины", — подытожила Гросу, которая сейчас живет в США.

Ранее мы рассказывали, что Алина Гросу "спела" брату одну из своих первых песен. Также мы рассказывали, что Тина Кароль представила социальную песню, которую написала обладательница премий "Оскар" и "Грэмми".

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