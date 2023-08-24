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Кароль презентувала соціальну пісню, яку написала володарка премій "Оскар" та "Ґреммі"

24 серпня 2023 11:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кароль презентувала соціальну пісню, яку написала володарка премій "Оскар" та "Ґреммі"
Співачка Тіна Кароль. Фото: менеджмент співачки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В День Незалежності України співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню під назвою One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові"). Її написала титулована американська композиторка Даян Воррен. Володарка премій "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі" з’явилась у новому кліпі Кароль, який знімали біля монумента "Україна-Мати" в Києві.

Відео доступне на YouTube-каналі Тіни.

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За словами Даян Воррен, вона написала пісню про країну, якій симпатизує, якою захоплюється, яка вимушено бореться за свою свободу. 

"Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги та стійкості!", — прокоментувала прем’єру 66-річна композиторка. 

До синглу One Nation Under Love увійшли дві версії пісні: англійською та українською мовами. 

"Створювати соціальну пісню, як опору та як щит, моє сердечне покликання. Це більше ніж трек це місія. Вдячна долі, що ми зустрілись з Даян. Я ніколи не перестану і не втомлюсь бути переконливою, бути талановитою заради боротьби, яка очищує нас від минулого та боронить нашу свободу", — розповіла Тіна Кароль.  

У відео Тіна Кароль виконувала пісню біля монумента "Україна-Мати" у Києві, а Даян Воррен акомпанувала співачці на тлі статуї Свободи в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Тіна Кароль раніше не випускала україномовних пісень. Також ми розповідали, що Тіна Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка ніжною фотосесією з сином.

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