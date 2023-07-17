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Аліна Гросу вразила прихильників розкішним декольте

17 липня 2023 12:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аліна Гросу вразила прихильників розкішним декольте
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Аліна Гросу живе у США. Зірка між випусками кліпів порадувала прихильників спокусливими знімками.

Фото артистка виклала у своєму Instagram.

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Аліна Гросу розповідала, що через війну в Україні змушена заощаджувати на салонах краси, адже ці кошті більш потрібні її співвітчизникам. Тож артистка демонструє природню красу. На знімках, опублікованих у соціальній мережі, Аліна позує у кофтинці зі сміливим декольте та спідниці з високим розрозом. Доповнила образ кепкою та окулярами.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Прихильники засипали співачку компліментам і зазначили її спокусливі форми.

Нещодавно Гросу виграла в лотерею. Зірка зізнається, що сама ніколи б не повірила, що таке можливо, тим більше з першого разу.

Раніше відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі на айфон.

Нагадаємо, Аліна Гросу зізналася, на що витрачає зароблені гроші.

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