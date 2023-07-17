Аліна Гросу вразила прихильників розкішним декольте
Співачка Аліна Гросу живе у США. Зірка між випусками кліпів порадувала прихильників спокусливими знімками.
Фото артистка виклала у своєму Instagram.
Дівчинка-пай
Аліна Гросу розповідала, що через війну в Україні змушена заощаджувати на салонах краси, адже ці кошті більш потрібні її співвітчизникам. Тож артистка демонструє природню красу. На знімках, опублікованих у соціальній мережі, Аліна позує у кофтинці зі сміливим декольте та спідниці з високим розрозом. Доповнила образ кепкою та окулярами.
Прихильники засипали співачку компліментам і зазначили її спокусливі форми.
Нещодавно Гросу виграла в лотерею. Зірка зізнається, що сама ніколи б не повірила, що таке можливо, тим більше з першого разу.
Раніше відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі на айфон.
Нагадаємо, Аліна Гросу зізналася, на що витрачає зароблені гроші.