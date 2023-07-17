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Алина Гросу поразила поклонников роскошным декольте

17 июля 2023 12:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу поразила поклонников роскошным декольте
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу живет в США. Звезда между выпусками клипов порадовала поклонников соблазнительными снимками.

Фото артистка выложила в своем Instagram.

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Алина Гросу рассказывала, что из-за войны войны в Украине вынуждена экономить на салонах красоты, ведь эти средства больше нужны ее соотечественникам. Так что артистка демонстрирует естественную красоту. На снимках, опубликованных в социальной сети, Алина позирует в кофте со смелым декольте и юбке с высоким разрозом. Дополнила образ кепкой и очками.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Поклонники засыпали певицу комплиментам и отметили ее соблазнительные формы.

Недавно Алина Гросу выиграла в лотерею. Звезда признается, что сама никогда не поверила бы, что такое возможно, тем более с первого раза.

Ранее видео на песню "Грозы" певица сняла в Лос-Анджелесе на айфон.

Напомним, Алина Гросу призналась, на что тратит заработанные деньги.

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