Алина Гросу поразила поклонников роскошным декольте
Певица Алина Гросу живет в США. Звезда между выпусками клипов порадовала поклонников соблазнительными снимками.
Фото артистка выложила в своем Instagram.
Девочка-пай
Алина Гросу рассказывала, что из-за войны войны в Украине вынуждена экономить на салонах красоты, ведь эти средства больше нужны ее соотечественникам. Так что артистка демонстрирует естественную красоту. На снимках, опубликованных в социальной сети, Алина позирует в кофте со смелым декольте и юбке с высоким разрозом. Дополнила образ кепкой и очками.
Поклонники засыпали певицу комплиментам и отметили ее соблазнительные формы.
Недавно Алина Гросу выиграла в лотерею. Звезда признается, что сама никогда не поверила бы, что такое возможно, тем более с первого раза.
Ранее видео на песню "Грозы" певица сняла в Лос-Анджелесе на айфон.
Напомним, Алина Гросу призналась, на что тратит заработанные деньги.