Алина Гросу поразила поклонников роскошным декольте

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу живет в США. Звезда между выпусками клипов порадовала поклонников соблазнительными снимками.

Фото артистка выложила в своем Instagram.

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Алина Гросу рассказывала, что из-за войны войны в Украине вынуждена экономить на салонах красоты, ведь эти средства больше нужны ее соотечественникам. Так что артистка демонстрирует естественную красоту. На снимках, опубликованных в социальной сети, Алина позирует в кофте со смелым декольте и юбке с высоким разрозом. Дополнила образ кепкой и очками.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Поклонники засыпали певицу комплиментам и отметили ее соблазнительные формы.

Недавно Алина Гросу выиграла в лотерею. Звезда признается, что сама никогда не поверила бы, что такое возможно, тем более с первого раза.

Ранее видео на песню "Грозы" певица сняла в Лос-Анджелесе на айфон.

Напомним, Алина Гросу призналась, на что тратит заработанные деньги.