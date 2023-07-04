Алина Гросу поразила сумму, выигранную в лотерею в Америке

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алини Гросу, сейчас проживающая в США, выиграла в лотерею. Звезда признается, что сама никогда не поверила бы, что такое возможно, тем более с первого раза.

Об этом Гросу сообщила в Instagram.

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Не верила, что такое может быть

Певица рассказала, что впервые в жизни решила купить себе лотерейный билет. Пошла в магазин и приобрела билет за 30 долларов. Это был единственный с кроссвордами, которые так любит звезда.

"Пришла домой, решила его, совпало 9 слов в разных колонках, а это 500 тысяч долларов. Я уже не знала, как радоваться. Разобралась, что это не 500 тысяч долларов, а 270 долларов, но они на дороге не валяются", — рассказала исполнительница.

Тогда Алина отправилась в магазин за выигрышем. После этого певица решила приобрести еще один кроссворд.

"После того, как решила кроссворд, взяла этот прекрасный билетик, принесла на кассу, и мне показывает, что мой выигрыш — 500 долларов. Еще 500 долларов! Я никогда не верила, что такое может быть. Но ничего не дается просто так", — рассказала Алина Гросу и добавила, что решила отдать деньги на благотворительность.

Ранее видео на песню "Грозами" певица сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.

Напомним, Гросу рассказала, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что сейчас много учится и продолжает работать над новым материалом.