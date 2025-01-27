Аліна Гросу показала підрослого брата — рідкісні фото

Аліна Гросу зі своїм братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час показала свого молодшого брата Михайла. Зірка влаштувала сімейну фотосесію.

Результатами знімання артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму фотоблогу 29-річна співачка показала, наскільки вони близькі із хлопчиком. Семирічний Михайло ніжно обіймав старшу сестру та позував із нею у кадрі.

Аліна Гросу з братом Михайлом. Фото: instagram.com/alina_grosu

Для фотосесії Гросу обрала білу мереживну сукню на ґудзиках, яку незвично поєднала із чорними шкіряними легінсами та високими чоботами. А ось молодший брат співачки був одягнений у чорний светр із білим комірцем та чорні брюки.

Аліна Гросу з 7-річним братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Міні бро, міні Гро, міні носик, міні Гросик. Схожі?" — поцікавилася Гросу.

Аліна Гросу з молодшим братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

У коментарях шанувальники артистки відмітили, що Аліна та Михайло дуже схожі між собою. А дехто навіть відзначив, що спершу прийняв хлопчика не за брата, а за сина співачки. У відповідь Гросу пожартувала, що за віком Михайло дійсно міг бути її сином.

"Так схожі! Дуже милі фото".

"Ваш фірмовий носик, прямо вау".

"Ви так схожі одне на одного, як мама і син".

"Дуже гарні! І дуже схожі!"

Аліна Гросу та її брат Михайло. Фото: instagram.com/alina_grosu

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