Аліна Гросу показала підрослого брата — рідкісні фото

Аліна Гросу замилувала рідкісними фото з молодшим братом
Співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час показала свого молодшого брата Михайла. Зірка влаштувала сімейну фотосесію.
Результатами знімання артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Аліна Гросу показала підрослого брата
У своєму фотоблогу 29-річна співачка показала, наскільки вони близькі із хлопчиком. Семирічний Михайло ніжно обіймав старшу сестру та позував із нею у кадрі.
Для фотосесії Гросу обрала білу мереживну сукню на ґудзиках, яку незвично поєднала із чорними шкіряними легінсами та високими чоботами. А ось молодший брат співачки був одягнений у чорний светр із білим комірцем та чорні брюки.
"Міні бро, міні Гро, міні носик, міні Гросик. Схожі?" — поцікавилася Гросу.
У коментарях шанувальники артистки відмітили, що Аліна та Михайло дуже схожі між собою. А дехто навіть відзначив, що спершу прийняв хлопчика не за брата, а за сина співачки. У відповідь Гросу пожартувала, що за віком Михайло дійсно міг бути її сином.
"Так схожі! Дуже милі фото".
"Ваш фірмовий носик, прямо вау".
"Ви так схожі одне на одного, як мама і син".
"Дуже гарні! І дуже схожі!"
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