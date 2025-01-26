Дорофєєва показала, як вони з Кацуріним вітали його доньку з 9-річчям - фото

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва розповіла про особливе свято у їхній родині із Мішею Кацуріним — свій день народження святкує донька ресторатора Саша. Дівчинці виповнилося дев'ять років.

У Instagram артистка показала, який сюрприз вони підготували для дівчинки.

Читайте також:

Донька Кацуріна святкує 9-річчя

Від самого ранку на маленьку Сашу чекав приємний сюрприз — тато та мачуха прикрасили їхню квартиру повітряними кульками, а також подарували їй велику іграшкову альпаку.

Міша Кацурін з дітьми. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А після сюрпризу вдома родина вирішила на дитячу вечірку до кафе, де на дівчинку чекали її друзі та святкова програма.

Святкування дня народження Саші. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У stories Дорофєєва показала великий святковий стіл, прикрашений у рожевих тонах із живими трояндами.

Святковий стіл на дні народження Саші. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, Сашу вітали аніматори у костюмах її улюблених мультперсонажів та різні ігри.

Донька Міши Кацуріна на святі. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У фіналі на іменинницю чекав святковий торт. Кацурін та Дорофєєва замовили для дівчинки яскравий десерт у вигляді різнокольорового серця з її ім'ям та цифрою 9. Як написала Надя, торт так сподобався Саші, що вона не втрималася та одразу вкусила його.

Святковий торт для Саші. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше донька Олени Кравець зворушливо привітала бойфренда з днем народження. Також ми писали, що Маша Єфросиніна в особливий день показала маму-красуню.