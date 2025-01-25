Наталія Могилевська похизувалася досягненнями 4-річної доньки - фото, відео

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська тішиться успіхами своєї названої доньки Софії. Артистка розповіла шанувальникам про нові досягнення дівчинки.

Зворушливим відео із дочкою зірка поділилася в Telegram.

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Зіркова матуся разом із дівчинкою вже готується до школи. Зараз донька співачки вивчає літери та вчиться самостійно складати слова. Наталія у процесі підтримує доньку та допомагає їй виправляти незначні помилки.

Донька Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У ролику щаслива Могилевська показала, як маленька Софія вперше в житті сама змогла скласти своє ім'я з кубиків з літерами, а також слово "мама". Співачка не могла стримати емоцій щастя від нових досягнень дочки.

"Привітайте мене, сьогодні моя Соня вперше в житті склала слово "мама" і своє ім'я", — сказала на відео Могилевська.

Могилевська поділилася успіхами доньки. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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