Алина Гросу показала подросшего брата — редкие фото

Алина Гросу со своим братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу впервые за долгое время показала своего младшего брата Михаила. Звезда устроила семейную фотосессию.

Результатами съемки артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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В своем фотоблоге 29-летняя певица показала, насколько они близки с мальчиком. Семилетний Михаил нежно обнимал старшую сестру и позировал с ней в кадре.

Алина Гросу с братом Михаилом. Фото: instagram.com/alina_grosu

Для фотосессии Гросу выбрала белое кружевное платье на пуговицах, которое необычно сочетала с черными кожаными леггинсами и высокими сапогами. А вот младший брат певицы был одет в черный свитер с белым воротничком и черные брюки.

Алина Гросу с 7-летним братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Мини бро, мини Гро, мини носик, мини Гросик. Похожи?" — поинтересовалась Гросу.

Алина Гросу с младшим братом. Фото: instagram.com/alina_grosu

В комментариях поклонники артистки отметили, что Алина и Михаил очень похожи между собой. А кое-кто даже отметил, что сперва принял мальчика не за брата, а за сына певицы. В ответ Гросу пошутила, что по возрасту Михаил действительно мог быть ее сыном.

"Так похожи! Очень милые фото".

"Ваш фирменный носик, прямо вау".

"Вы так похожи друг на друга, как мама и сын".

"Очень красивые! И очень похожи!"

Алина Гросу и ее брат Михаил. Фото: instagram.com/alina_grosu

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