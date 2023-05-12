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Стало відомо, чи залишилась Пугачова в Росії після похорону друга

12 травня 2023 18:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, чи залишилась Пугачова в Росії після похорону друга
Співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні до РФ вперше за тривалий час прилетіла співачка Алла Пугачова, яка засудила війну в Україні. Вона відвідала похорон свого друга, модельєра Валентина Юдашкіна. Пропагандисти одразу ж засудили її та прессекретаря Путіна, Дмитра Пєскова, який цілував їй руки на траурній церемонії. Стало відомо, чи залишилась Пугачова після похорон. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Щодо повернення 74-річної співачки на батьківщину невтішно висловилися багато знаменитих пропагандистів, серед яких й акторка Яна Поплавська. Вона підтримала путініста, телеведучого Володимира Соловйова. Той обурився тим, що Пугачову взагалі пустили до Росії. 

"Поставте вашу Примадонну у короткій спідниці на табуретку на Червоній площі. Вишикуйтеся в чергу і цілуйте її в зад зі словами "як я радий вас бачити"! І влаштуйте пряму трансляцію! Тільки обов'язково, щоб усі до одного любителі вишикувалися. Щоб вся країна бачила цю колону", — обурювалася Поплавська.

Її слова прокоментувала помічниця Алли Борисівни, Олена Чупракова.

"Вона вже поїхала, а ви все заспокоїтись не можете. Не живеться вам без Пугачової", — заявила Чупракова.

Коментар помічниці співачки Алли Пугачової. Скриншот: росЗМІ 

Пугачова повернулась до дітей в Ізраїль, куди від початку повномасштабної війни вони виїхали разом з гумористом Максимом Галкіним, якого влада країни-терориста визнала так званим "іноагентом".

Нагадаємо, раніше представник Алли Пугачової заперечив повідомлення про те, що під час похорону модельєра Валентина Юдашкіна у співачки зник годинник. Також ми розповідали, що путіністку Алсу, яка є донькою одіозного можновладця, перевіряє податкова РФ.

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