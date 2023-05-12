Стало відомо, чи залишилась Пугачова в Росії після похорону друга
Напередодні до РФ вперше за тривалий час прилетіла співачка Алла Пугачова, яка засудила війну в Україні. Вона відвідала похорон свого друга, модельєра Валентина Юдашкіна. Пропагандисти одразу ж засудили її та прессекретаря Путіна, Дмитра Пєскова, який цілував їй руки на траурній церемонії. Стало відомо, чи залишилась Пугачова після похорон.
Про це повідомляють росЗМІ.
Де зараз Пугачова
Щодо повернення 74-річної співачки на батьківщину невтішно висловилися багато знаменитих пропагандистів, серед яких й акторка Яна Поплавська. Вона підтримала путініста, телеведучого Володимира Соловйова. Той обурився тим, що Пугачову взагалі пустили до Росії.
"Поставте вашу Примадонну у короткій спідниці на табуретку на Червоній площі. Вишикуйтеся в чергу і цілуйте її в зад зі словами "як я радий вас бачити"! І влаштуйте пряму трансляцію! Тільки обов'язково, щоб усі до одного любителі вишикувалися. Щоб вся країна бачила цю колону", — обурювалася Поплавська.
Її слова прокоментувала помічниця Алли Борисівни, Олена Чупракова.
"Вона вже поїхала, а ви все заспокоїтись не можете. Не живеться вам без Пугачової", — заявила Чупракова.
Пугачова повернулась до дітей в Ізраїль, куди від початку повномасштабної війни вони виїхали разом з гумористом Максимом Галкіним, якого влада країни-терориста визнала так званим "іноагентом".
Нагадаємо, раніше представник Алли Пугачової заперечив повідомлення про те, що під час похорону модельєра Валентина Юдашкіна у співачки зник годинник. Також ми розповідали, що путіністку Алсу, яка є донькою одіозного можновладця, перевіряє податкова РФ.