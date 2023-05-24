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Через проблеми зі здоров'ям Пугачова не прилетіла ще на один похорон в Москву

24 травня 2023 14:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Через проблеми зі здоров'ям Пугачова не прилетіла ще на один похорон в Москву
Співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями помер чоловік пропутінської російської співачки Діани Гурцької. Ця смерть стала черговим ударом для виконавиці Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні та емігрувала до Ізраїля. Втім, прилетіти до Москви на похорон 74-річна артистка не змогла через проблеми зі здоров’ям. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Проблеми зі здоров’ям

Напередодні, Пугачова прилітала до столиці країни-терориста, аби особисто провести в останню дорогу свого близького друга, місцевого модельєра Валентина Юдашкіна. Натомість повертатися до Росії заради похорону 46-річного чоловіка Гурцької, з якою дружила та якій допомагала в кар’єрі, Пугачова не стала. 

"Алла Борисівна навіть розплакалася, коли дізналася про її горе. Однак прилетіти Пугачова не зможе. Вона важко переносить польоти, для неї кожен переліт — величезний стрес. Та й той факт, що сам Петро Кучеренко не пережив польоту, додає тривоги. Стан здоров'я самої Пугачової потребує лікарського контролю, Алла Борисівна мала операції на серці", — розповів друг Пугачової. 

Хто чоловік Гурцької

Петро Кучеренко — заступник міністра освіти та науки РФ. Він помер у літаку, на якому російська делегація на чолі з віцепрем'єром Дмитром Чернишенком поверталася з робочого відрядження на Кубу.

Путініста поховають на Троєкурівському цвинтарі — там, де нещодавно хоронила Юдашкіна Пугачова.

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Співачка Діана Гурцька із чоловіком. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи планують провести аналог конкурсу "Євробачення" в замку Пугачової під Москвою. Також ми розповідали, що податкова РФ заарештувала рахунки померлого друга Пугачової.

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