Співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ

Днями помер чоловік пропутінської російської співачки Діани Гурцької. Ця смерть стала черговим ударом для виконавиці Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні та емігрувала до Ізраїля. Втім, прилетіти до Москви на похорон 74-річна артистка не змогла через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Проблеми зі здоров’ям

Напередодні, Пугачова прилітала до столиці країни-терориста, аби особисто провести в останню дорогу свого близького друга, місцевого модельєра Валентина Юдашкіна. Натомість повертатися до Росії заради похорону 46-річного чоловіка Гурцької, з якою дружила та якій допомагала в кар’єрі, Пугачова не стала.

"Алла Борисівна навіть розплакалася, коли дізналася про її горе. Однак прилетіти Пугачова не зможе. Вона важко переносить польоти, для неї кожен переліт — величезний стрес. Та й той факт, що сам Петро Кучеренко не пережив польоту, додає тривоги. Стан здоров'я самої Пугачової потребує лікарського контролю, Алла Борисівна мала операції на серці", — розповів друг Пугачової.

Хто чоловік Гурцької

Петро Кучеренко — заступник міністра освіти та науки РФ. Він помер у літаку, на якому російська делегація на чолі з віцепрем'єром Дмитром Чернишенком поверталася з робочого відрядження на Кубу.

Путініста поховають на Троєкурівському цвинтарі — там, де нещодавно хоронила Юдашкіна Пугачова.

Співачка Діана Гурцька із чоловіком. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи планують провести аналог конкурсу "Євробачення" в замку Пугачової під Москвою. Також ми розповідали, що податкова РФ заарештувала рахунки померлого друга Пугачової.