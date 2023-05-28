Певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ

Российская певица Алла Пугачева, осудившая войну в Украине и эмигрировавшая в Израиль, подарила свою дачу старшему внуку, Никите Преснякову. Впрочем, тот не может продать объект недвижимости звездной бабушки.

Об этом сообщают росСМИ.

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Дачный участок в Московской области в собственности певицы с 1990-х. Несколько лет назад Пугачева подарила ее старшему сыну Кристины Орбакайте. Эмигрировавший в США парень устраивал там шумные вечеринки с друзьями.

Недавно здание площадью 800 квадратных метров появилось на сайте продажи недвижимости. За участок с коттеджем с шестью спальнями, кинотеатром, бассейном и своим причалом была назначена стоимость в размере 225 миллионов рублей (2 миллиона 850 тысяч долларов).

Впрочем, суд страны-террориста запретил звездной семье продажу недвижимости. Как оказалось, участок у береговой линии певица взяла в аренду у местных властей. Берег принадлежит к местам общего пользования, так что выкупить его нельзя.

Также очередной платеж не был погашен в срок: долг в размере 50 тысяч рублей (633 доллара) 74-летняя певица не уплатила.

Скандальная дача семьи Аллы Пугачевой. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что из-за проблем со здоровьем Пугачева не прилетела еще на один похорон в Москву. Также мы рассказывали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Пугачевой.