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Alyona Alyona показала, ким вона працювала до популярності: її не впізнати

28 вересня 2023 17:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ким Alyona Alyona працювала до популярності — просто не впізнати
Українська реперка Alyona Alyona в інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська реп- та хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona показала, ким вона працювала у минулому. Популярна артистка поділилась фотографіями, де можна побачити її у ранні роки, і розповіла про те, ким вона працювала у минулому.

Відповідними фотографіями Alyona Alyona поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Архівні світлини артистки

Українська реперка показала фотографії, де її можна побачити разом з дітьми. На знімках також видно, як Alyona Alyona, яка тоді ще не була популярною, розважається з дітьми. Дивлячись на її зовнішній вигляд, можна помітити, що в неї зовсім інший стиль.

"Ви вже знаєте, що у минулому я працювала вихователькою в дитячому садочку. Сьогодні моїм вихованцям по 13-14 років. Мені досі важко усвідомлювати, як швидко плине час і як швидко змінюється життя. Це не проста, але важлива професія. До кожної дитини потрібно знайти особливий підхід, а сьогодні, під час повномасштабної війни, це ще складніше, бо кожен малюк по своєму переживає стрес вторгнення", — розповіла Alyona Alyona.

Публікація Alyona Alyona
Публікація української реперки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Також артистка побажала всім тим, хто працює вихователями, бути терпимими та сильними. За її словами, саме вихователя допомагають батькам розвивати маленьких українців, тому їхній вклад у майбутнє країни дуже важливий.

Реакція мережі

Люди у коментарях одразу почали писати слова захвату від світлин української реперки.

  • Я уявляю, як ваші вихованці хизуються пишаючись перед всім, що ви були їх вихователькою
  • Ми сьогодні якраз з чоловіком @yura_ku, в машині, під ваші треки, говорили про вас і уявляли, яка ви мабуть була класна вихователька. Така ж креативна та творча! Дітям дуже пощастило!
  • Як же їм пощастило з вихователькою. Дуже поважаю всіх, хто відноситься до роботи з дошкільнятами, там тяжка робота дуже, і вас вітаю з цим святом
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Де артистка ще працювала до популярності

Реперка розповідала, що раніше, коли їй був 21 рік, вона також працювала у колекторській компанії. 

"Це колекторська компанія, тому ти проходиш велику співбесіду, вчиш правила і законодавство, яке не можна порушувати, — погрожувати вбивством, наприклад. Ти працюєш в цих рамках і далі просто телефонуєш, вчишся стояти на своєму. За перший місяць роботи я з 20 працівників посідала сьоме місце за успіхом", — розповідала Alyona Alyona.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська артистка Alyona Alyona показала себе у купальнику. 

Раніше ми розповідали про те, що реп-артистка Alyona Alyona зізналася, як позбулася тривалої залежності.

Також ми повідомляли про те, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona звернулася до свого батька. 

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