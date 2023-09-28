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Alyona Alyona показала, кем она работала до популярности: ее не узнать

28 сентября 2023 17:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кем Alyona Alyona работала до популярности — просто не узнать
Украинская рэперша Alyona Alyona в интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская рэп- и хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona показала, кем она работала в прошлом. Популярная артистка поделилась фотографиями, где ее можно увидеть в ранние годы, и рассказала о том, кем она работала в прошлом.

Соответствующими фотографиями Alyona Alyona поделилась на своей странице в Instagram.

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Украинская рэперша показала фотографии, где ее можно увидеть вместе с детьми. На снимках также видно, как Alyona, которая тогда еще не была популярной, развлекается с детьми. Глядя на ее внешний вид, можно заметить, что у нее совсем другой стиль.

"Вы уже знаете, что в прошлом я работала воспитательницей в детском саду. Сегодня моим воспитанникам по 13-14 лет. Мне до сих пор трудно осознавать, как быстро проходит время и как быстро меняется жизнь. Это не простая, но важная профессия. К каждому ребенку нужно найти особый подход, а сегодня, во время полномасштабной войны, это еще сложнее, потому что каждый малыш по-своему переживает стресс вторжения",  рассказала Alyona Alyona.

Публикация Alyona Alyona
Публикация украинской рэперши Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Также артистка пожелала всем тем, кто работает воспитателями, быть терпеливыми и сильными. По ее словам, именно воспитатели помогают родителям развивать маленьких украинцев, поэтому их вклад в будущее страны очень важен.

Реакция сети

Люди в комментариях сразу начали писать слова восторга от фотографий украинской рэперши.

  • Я представляю, как ваши воспитанники хвастаются, гордясь перед всеми, что вы были их воспитательницей
  • Мы сегодня как раз с мужем @yura_ku, в машине, под ваши треки, говорили о вас и представляли, какая вы, наверное, была классная воспитательница. Такая же креативная и творческая! Детям очень повезло!
  • Как им повезло с воспитательницей. Очень уважаю всех, кто относится к работе с дошкольниками, там тяжелая работа очень, и вас поздравляю с этим праздником
Комментарии со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Где артистка еще работала до популярности

Рэперша рассказывала, что раньше, когда ей был 21 год, она тоже работала в коллекторской компании.

"Это коллекторская компания, поэтому ты проходишь большое собеседование, учишь правила и законодательство, которое нельзя нарушать, — угрожать убийством, например. Ты работаешь в этих рамках и дальше просто звонишь, учишься стоять на своем. За первый месяц работы я из 20 работников занимала седьмое место по успеху", — рассказывала Alyona Alyona.

Напомним, что мы писали о том, что известная украинская артистка Alyona Alyona показала себя в купальнике.

Ранее мы рассказывали о том, что рэп-артистка Alyona Alyona призналась, как избавилась от длительной зависимости.

Также мы сообщали о том, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась к своему отцу.

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