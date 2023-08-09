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"Ваше тіло — ваше діло": реперка alyona alyona у бікіні висловилась на захист жіночої краси

9 серпня 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Ваше тіло — ваше діло": реперка alyona alyona у бікіні висловилась на захист жіночої краси
Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після скандального випуску проекту ведучого Володимира Остапчука, українки запустили справжній флешмоб про жіночу красу. Естафету прийняла реперка alyona alyona.

Зірка виклала фото у купальнику у соціальній мережі.

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Тільки тобі вирішувати, що робити зі своєю зовнішністю

Знаменитість переконана, ніхто не має права вказувати, що робити жінкам з зовнішністю та тілом. А всі, хто думає інакше — обмежені.

"Я, НАПЕВНО, НА 9/10. А взагалі, обмежені люди завжди намагаються обмежити інших, але є люди без меж. Вони не оцінюють інших людей, живуть собі у мирі й гармонії з собою та іншими. Я знаю, що зараз у коментарях налетить мільйон коршунів, які просто порвуть мене за те, яка я є. Але коли ти любиш себе і приймаєш себе — тільки тобі вирішувати чи худнути, чи гладшати, чи голити ноги, чи не голити, чи збільшувати губи, чи робити ліпосакцію, чи робити будь-що зі своєю зовнішністю. Запам'ятайте раз і назавжди, ваше тіло — ваше діло", — сказала alyona alyona.

 

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.

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