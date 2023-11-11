alyona alyona розповіла, як близькі у дитинстві соромили її через зайву вагу

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona взяла творчу перерву. Зірка вирішила зосередитися на фізичному та ментальному здоров'ї. Тому частіше ділиться з фоловерами особистим спогадами та переживанями. Цього разу артистка розповіла про булінг, який відчула на собі не тільки від однолітків, а й від власних батьків.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

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Артистка розповіла, що схильність до зайвої ваги їй передалася по татовій лінії. alyona alyona обожнювала взяти в бібліотеці казки народів світу і читати їх годинами, при цьому їсти.

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла про булінг у підлітковому віці. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Мене ніхто не булив до 6 класу. Тобто до переїзду в інше місто й іншу школу. Я собі ходила з усіма дітьми, мала багато друзів, мала перше кохання, була 3-тя по зросту серед дівчат. Я ніколи не соромилася їсти з однокласниками, ходила на танці, співала на сцені. Я б навіть сказала, що в якийсь момент я почала витягуватися й стрункішати. Хоча костюми принцеси і графині у фотографа шкільного були мені замалі все одно", — пригадує артистка.

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла про булінг у підлітковому віці. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла про булінг у підлітковому віці. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Майбутня зірка стала відчувати пресінг пізніше. І дістовалося їй не тільки від однокласників.

"В школі — від старшаків. В суспільстві — всі ходили і щось капали моїм батькам на спільних застіллях, що я багато їм. В сім'ї — мама просто дивилася таким поглядом, мовчки, але очі все говорили: "Ну може не їж ти вже, га?". А тато запитував, чи пролажу я ще у двері й чи налазить на мене ще одяг", — коментує співачка.

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла про булінг у підлітковому віці. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла про булінг у підлітковому віці. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла про булінг у підлітковому віці. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Сьогодні артистка має пораду для всіх батьків, які переймаються вагою своїх дітей:

"Тому всі мамки, які в мене в приватних повідомленнях запитують, що робити, щоб дитина контролювала вагу — головне, не робіть так. Чи говорила я про це з батьками? Ні. Тоді чому взагалі я про це говорю? Бо прийшов час розібратися, що саме її організм прикриває салком", — сказала зірка.

Раніше реперка alyona.alyona сказала, що бере творчу паузу.

Нагадаємо, alyona alyona подякувала Остапчуку за "хвилю любові".