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alyona alyona зі сльозами згадала, чому її не сприймали в Україні на початку кар'єри

10 листопада 2023 17:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
alyona alyona зі сльозами згадала, чому її не сприймали в Україні на початку кар'єри
Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Реп-виконавиця alyona alyona нещодавно отримала в подарунок від модного бренду кілька предметів стильного одягу розміру plus-size. Зірка не стрималася і розплакалася, згадуючи, як свого часу її не сприймали через нестандартні параметри.

Про що артистка розповіла у своєму Instagram.

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alyona alyona зізнається, що ще кілька років тому знайти вбрання для виступу було для неї непростим завдання. До того ж вона зазнавала чимала критики через свою зовнішність.

 

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Сіла, розплакалася, тому що ще декілька рокі тому, коли я починала свою кар'єру, стильні шмотки брали на секонд-хендах, збирали образ і стикалися з тотальним нерозуміння суспільства саме в Україні. Але в той же час з протягнутими руками в моїх образах мене приймала Європа, зі здивуванням від того, що людина з такими формами може виглядати так, і для них це звично, і вони приймали у свою родину нових людей, які самовиражаються. Не виходять у балахонах як нас вчили, а вони стильні", — пригадує артистка.

Реп-виконавиця пишається тими змінами, які відбулись в Україні за останні роки.

"Зараз 2023 рік і ми величезними кроками інтегруємося у європейське суспільство. Це для мене настільки болюче, але зараз український бренд прислав мені сформовані луки, зроблені в Україні. Зараз з'являється багато брендів, це захват, гордість. Я щаслива жити в цей час. Він важкий і нереально мотивує всіх нас, вбиває морально, душевно, фізично, але так багато ми втрачаємо, і так багато здобуваємо", — переконана артистка.

Нагадаємо, alyona alyona зізнался, що бере творчу паузу.

Раніше alyona alyona подякувала Остапчуку за "хвилю любові".

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