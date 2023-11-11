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alyona alyona рассказала, как близкие в детстве стыдили ее из-за лишнего веса

11 ноября 2023 17:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
alyona alyona рассказала, как близкие в детстве стыдили ее из-за лишнего веса
Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэп-исполнительница alyona alyona взяла творческий перерыв. Звезда решила сосредоточиться на физическом и ментальном здоровье. Поэтому чаще делится с фолловёрами личным воспоминаниями и переживаниями. В этот раз артистка рассказала о буллинге, который испытала на себе не только от сверстников, но и от собственных родителей.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

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Артистка рассказала, что склонность к лишнему весу ей передалась по папиной линии. alyona alyona обожала взять в библиотеке сказки народов мира и читать их часами, при этом есть.

 

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Меня никто не буллил до 6 класса. То есть до переезда в другой город и другую школу. Я себе ходила со всеми детьми, имела много друзей, имела первую любовь, была 3-я по росту среди девочек. Я никогда не стеснялась есть с одноклассниками, ходила на танцы, пела на сцене. Я бы даже сказала, что в какой-то момент я начала вытягиваться и стройнеть. Хотя костюмы принцессы и графини у фотографа школьного были мне маловаты все равно", — вспоминает артистка.

 

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

 

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Будущая звезда стала ощущать прессинг позже. И доставалось ей не только от одноклассников.

"В школе — от старшаков. В обществе — все ходили и что-то капали моим родителям на общих застольях, что я много ем. В семье — мама просто смотрела таким взглядом, молча, но глаза все говорили: "Ну может не ешь ты уже, а?". А папа спрашивал, пролажу ли я еще в дверь и налезает ли на меня еще одежда", — комментирует певица.

 

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

 

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

 

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о буллинге в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Сегодня у артистки есть совет для всех родителей, которые озабочены весом своих детей:

"Поэтому все мамки, которые у меня в личных сообщениях спрашивают, что делать, чтобы ребенок контролировал вес — главное, не поступайте так. Говорила ли я об этом с родителями? Нет. Тогда почему вообще я об этом говорю? Потому что пришло время разобраться, что именно организм прикрывает салком", — сказала звезда.

Раньше реперша alyona.alyona сказала, что берет творческую паузу.

Напомним, alyona alyona поблагодарила Остапчука за "волну любви".

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