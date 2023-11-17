Як Alyona Alyona вперше познайомилася з Jerry Heil — допоміг продюсер

Alyona Alyona згадала, як вперше познайомилася з Jerry Heil
Молода українська реп-виконавиця і хіп-хоп-артистка, блогерка Alyona Alyona розповіла про свої стосунки зі співачкою Jerry Heil (Яною Шемаєвою). Одна з найяскравіших зірок шоу-бізнесу згадала, як вона вперше познайомилася з цією артисткою.
Про це Alyona Alyona розповіла під час інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.
Стосунки Alyona Alyona з Jerry Heil
Українська реперка зізнається, що вона ніколи в житті не думала про те, що можна так просто знайти артиста, з яким захочеться разом працювати. Вона згадала, як вперше познайомилася з Jerry Heil під час співпраці з музичним продюсером і автором пісень Іваном Клименком.
"Я ніколи в житті не могла подумати, що можна знайти так артиста. Сталося так, що Яна прийшла до Івана Клименка спілкуватися, писати музику разом. Це було перші місяці війни. Наскільки я розумію, в той момент "Молитву" я написала вірш. Вона послухала, і в неї народився приспів одразу "Отче наш"", — згадує Alyona Alyona.
Зірка українського шоу-бізнесу зазначила, що вони дуже відрізняються з Jerry Heil, але згодом їм вдалося міксувати творчість. Вона згадала, як в них народилися перші спільні треки, і зазначила, що така колаборація в неї сталася вперше.
"Ми — різні поети, по-різному римуємо, по-різному дивимося на творчість. І ми вирішили: "А давай міксувати українську творчість? Давай робити такі штуки", так народився "Дай Бог", "Івана Купала". Просто ми сіли, рознесли, вона по-своєму, я по-своєму, це класно, в мене вперше такий творчий мерч стався", — також додала українська реп-виконавиця.
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil
Зовсім нещодавно українська реперка об’єдналася з молодою співачкою Jerry Heil, що стало дуже неочікуваним моментом для людей. Наразі в них є вже декілька спільних пісень, які вже стали улюбленими треками і отримали велику популярність.
Наприклад, однією з таких пісень стала композиція під назвою "#KUPALA", яку Alyona Alyona і Jerry Heil виконують разом з німецькою співачкою Ela. Артистки одразу ж презентували і кліп спеціально до свята Івана Купала, який переглянули понад 12 мільйонів людей в YouTube.
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