Как Alyona Alyona впервые познакомилась с Jerry Heil — помог продюсер

Рэп-артистка Alyona Alyona и певица Jerry Heil. Фото: Instagram Alyona Alyona

Молодая украинская рэп-исполнительница и хип-хоп-артистка, блогерша Alyona Alyona рассказала о своих отношениях с певицей Jerry Heil (Яной Шемаевой). Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса вспомнила, как впервые познакомилась с этой артисткой.

Об этом Alyona Alyona рассказала во время интервью Маше Ефросининой в YouTube.

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Отношения Alyona Alyona с Jerry Heil

Украинская рэперша признается, что она никогда в жизни не думала о том, что можно просто найти артиста, с которым захочется вместе работать. Она вспомнила, как впервые познакомилась с Jerry Heil во время сотрудничества с музыкальным продюсером и автором песен Иваном Клименко.

"Я никогда в жизни не могла подумать, что можно найти так артиста. Случилось так, что Яна пришла к Ивану Клименко общаться, писать музыку вместе. Это были первые месяцы войны. Насколько я понимаю, в тот момент "Молитву" я написала стихотворение. Она послушала, и у нее родился припев сразу "Отче наш"", — вспоминает Alyona Alyona.

Украинская рэперша Alyona Alyona на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Звезда украинского шоу-бизнеса отметила, что они очень отличаются с Jerry Heil, но впоследствии им удалось миксовать творчество. Она вспомнила, как у них родились первые общие треки, и отметила, что такая коллаборация у нее произошла впервые.

"Мы — разные поэты, по-разному рифмуем, по-разному смотрим на творчество. И мы решили: "А давай миксовать украинское творчество? Давай делать такие штуки", так родился "Дай Бог", "Ивана Купала". Просто мы сели, разнесли, она по-своему, я по-своему, это классно, у меня впервые такой творческий мерч произошел", — также добавила украинская рэп-исполнительница.

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil

Недавно украинская рэперша бъединилась с молодой певицей Jerry Heil, что стало очень неожиданным моментом для людей. Сейчас у них уже несколько совместных песен, которые уже стали любимыми треками и получили большую популярность.

Украинская рэперша Alyona Alyona вместе с певицей Jerry Heil на Improv Live Show. Фото: Instagram Alyona Alyona

К примеру, одной из таких песен стала композиция под названием "#KUPALA", которую Alyona Alyona и Jerry Heil исполняют вместе с немецкой певицей Ela. Артистки сразу же презентовали и клип специально к празднику Ивана Купала, который просмотрели более 12 миллионов человек в YouTube.

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