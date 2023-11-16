Alyona Alyona пояснила, чому вирішила взяти участь у Нацвідборі Євробачення-2024

Українська реп-артистка Alyona Alyona на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська реп- і хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona дала відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Під час спілкування одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу заявила про плани взяти участь у Національному відборі "Євробачення" у 2024 році.

Подробицями свого рішення Alyona Alyona поділилася під час інтерв’ю в YouTube.

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Рішення взяти участь у Нацвідборі "Євробачення"

Нещодавно Alyona Alyona заявила, що вони зі співачкою Jerry Heil подали заявки на участь у Національному відборі конкурсу "Євробачення". Alyona Alyona впевнена, що їхній дует є класним тандемом, тому вони хочуть спробувати.

Заява Alyona Alyona щодо участі у Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

"Ми підемо на Нацвідбір, бо я щиро впевнена, що наш з Яною дует — це класний тандем, який несе світло, добро, гарну енергію, популяризацію українського контенту. Наші люди дуже скучили за нами за рік, всі просили. Ми так і не їздили в тур разом, в кожного своє життя, своя кар’єра. Хочеться сколихнути, можливо ця спроба буде вдвічі сильніша за першу", — зазначила Alyona Alyona.

Реперка Alyona Alyona на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Українській реперці завжди здавалося, що конкурс "Євробачення" є більш пісенним, тому вона не хотіла брати участь там зі своїм реп-виконанням. Втім, після перемоги гурту "Kalush Orchestra" Alyona Alyona помітила, що туди можна йти з репом.

Втім, відома реп-виконавиця зазначає, що вона виступає за волю народ, тому все відбудеться так, як захочуть українці.

"Мені завжди здавалося, що "Євробачення" — це більш пісенний конкурс, і просто йти зі своїм репом — не так. А потім "Kalush" показали, що можна йти з репом, і реп може бути крутим. Але вирішить народ, я за волю народа, як захочуть люди", — також додала українська реп-виконавиця.

Що відомо про "Євробачення-2024"

Наступного року відбудеться 68-й масштабний пісенний конкурс "Євробачення". Цього разу конкурс пройде у Швеції. Півфінали відбудуться сьомого і дев’ятого травня, а вже сам фінал — 11 травня 2024 року.

Сцена пісенного конкурсу "Євробачення". Фото: Pinterest

Станом на 16 листопада 2023 року свою участь у масштабному конкурсі підтвердили вже 35 країн. Що стосується учасників, то поки майже всі країни визначаються з тим, хто представлятиме їх на конкурсі та з якою композицією.

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