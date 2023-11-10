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alyona alyona со слезами вспомнила, почему ее не воспринимали в Украине в начале карьеры

10 ноября 2023 17:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
alyona alyona со слезами вспомнила, почему ее не воспринимали в Украине в начале карьеры
Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэп-исполнительница alyona alyona недавно получила в подарок от модного бренда несколько предметов стильной одежды размера plus-size. Звезда не сдержалась и расплакалась, вспоминая, как в свое время ее не воспринимали из-за нестандартных параметров.

О чем артистка рассказала в своем Instagram.

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alyona alyona признается, что еще несколько лет назад найти наряды для выступления было для нее непростой задачей. К тому же она подвергалась немалой критике из-за своей внешности.

 

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Села, расплакалась, потому что еще несколько лет назад, когда я начинала свою карьеру, стильные шмотки брали на секонд-хендах, собирали образ и сталкивались с тотальным непониманием общества именно в Украине. Но в то же время с протянутыми руками у моих образах меня принимала Европа, с удивлением от того, что человек с такими формами может выглядеть так, и для них это привычно, и они принимали в свою семью новых людей, которые самовыражаются. Не выходят в балахонах как нас учили, а они стильные", — вспоминает артистка.

Рэп-исполнительница гордится теми изменениями, которые произошли в Украине за последние годы.

"Сейчас 2023 год и мы огромными шагами интегрируемся в европейское общество. Это для меня настолько болезненно, но сейчас украинский бренд прислал мне сформированные образы, сделанные в Украине. Сейчас появляется много брендов, это восторг, гордость. Я счастлива жить в это время. Оно тяжелое и нереально мотивирует всех нас, убивает морально, душевно, физически, но так много мы теряем, и так много получаем", — убеждена артистка.

Напомним, alyona alyona призналась, что берет творческую паузу.

Ранее alyona alyona поблагодарила Остапчука за "волну любви".

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