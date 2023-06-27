Alyosha показала дітей від Тополі та відповіла хейтерам

Співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала з дітьми до США. Зірку критикували у соцмережі за те, що вона залишила країну.

Alyosha вирішила відповісти хейтерам та назвала головну причину свого від'їзду у Instagram.

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Діти можуть насолоджуватися дитинством

За словами артистки, вона часто читає різні коментарі людей, які засуджують її переїзд у США та радісні фото у соціальній мережі. Але все, що насправді важливо для співачки, — це безпека її дітей.

"Якби ви мали глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, чи не вивезли би ви їх з тієї небезпеки, чи не зробили би все задля кращого дитинства ваших діток? Навіть просто на Західну, на кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч! Ви маєте інтернет, щоб писати коментарі, але не маєте усвідомлення, що ваші діти не захищені… Це прикро…Інтернет допоможе знайти такі безпечні місця!!! Саме так, ваші діти можуть насолоджуватись дитинством!" — коментує артистка.

Alyosha вдячна долі, що у неї була можливість вивезти дітей. Зірка розповіла, що її серце страждає не менше за серця її співгромадян.

"Але є радість у результаті тих зусиль і того болю — це діти, які посміхаються! Я молюся за всіх українців, за всіх дітей, за людяність в кожному з нас… Жнива того, що посіяли — це закон! Не треба негативу, люди, будьмо людьми! — говорить артистка і додає. — Лише Творець веде, а ми одне".

Артистка разом з солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує 10-річного Романа, 7-річного Марка та 2-річну Марусю.

Нагадаємо, під час першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", окрім 15 учасників, які відбираються до фіналу, на сцену вийшли й запрошені зірки. Серед них і співачка Alyosha.

Раніше стало відомо, що гурт "Антитіла" відіграв благодійний концерт у Парижі. Повертаючись до України, автобус з музикантами ледь не потрапив у ДТП. Причиною стало псування деталей транспортного засобу невідомими особистостями.