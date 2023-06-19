Alyosha влаштувала фотосесію в українському вбранні на американських вулицях

Співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала з дітьми до США. Зірка активно популяризує за кордоном українську культуру.

Знімками з фотосесії у вбранні від українського бренду співачка поділилася в Instagram.

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Нагадування про сильну націю

Alyosha влаштувала стильну фотосесію на американських вулицях. Зірка переконана, що українська культура завжди була багата на традиції і однією з найяскравіших із них є одяг.

"Вбрання здавна були не просто одягом, вони відображали становище людини в суспільстві, її покликання, віру та індивідуальність. Сьогодні українське вбрання не тільки втілює нашу історію, але і стає символом національної єдності та краси. Кожна деталь в українському вбранні має свій сенс і значення, а його носіння створює особливу атмосферу і відчуття глибокого зв'язку зі своїми коріннями. Не забуваймо наші традиції, повіримо в себе та нашу красу! Нехай українське вбрання завжди буде нагадуванням про нашу сильну і витривалу націю", — говорить співачка.

Нагадаємо, під час першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023", окрім 15 учасників, які відбираються до фіналу, на сцену вийшли й запрошені зірки. Серед них і співачка Alyosha.

Раніше стало відомо, що гурт "Антитіла" відіграв благодійний концерт у столиці Франції, Парижі. Повертаючись до України, автобус з музикантами ледь не потрапив у ДТП. Причиною стало псування деталей транспортного засобу невідомими особистостями.