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Alyosha показала детей от Тополи и ответила хейтерам

27 июня 2023 13:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Alyosha показала детей от Тополя и ответила хейтерам
Певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Alyosha после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала с детьми в США. Звезду критиковали в соцсети за то, что она покинула страну.

Alyosha решила ответить хейтерам и назвала главную причину своего отъезда в Instagram.

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Дети могут наслаждаться детством

По словам артистки, она часто читает разные комментарии людей, осуждающих ее переезд в США и радостные фото в социальной сети. Но все, что действительно важно для певицы — это безопасность ее детей.

"Если бы вы имели глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли ли бы вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших деток? Даже прямо на Западную, на границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таких множество! У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но не осознаете, что ваши дети не защищены... Это досадно... Интернет поможет найти такие безопасные места!!! Именно так, ваши дети могут наслаждаться детством!" — комментирует артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

Alyosha благодарна судьбе, за то, что у нее была возможность вывезти детей. Звезда рассказала, что ее сердце страдает не меньше, чем сердца ее сограждан.

"Но есть радость в результате тех усилий и той боли — это улыбающиеся дети! Я молюсь за всех украинцев, за всех детей, за человечность в каждом из нас… Жатва того, что посеяли — это закон! Будьте людьми! — говорит артистка и добавляет. — Только Творец ведет, а мы одно".

Артистка вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей воспитывает 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 2-летнюю Марусю.

Напомним, во время первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", кроме 15 отбираемых в финал участников, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Ранее стало известно, что "Антитела" отыграли благотворительный концерт в Париже. Возвращаясь в Украину, автобус с музыкантами чуть не попал в ДТП. Причиной стала порча деталей транспортного средства неизвестными личностями.

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