Alyosha розповіла, яку пісню виконає разом з британською співачкою на "Євробаченні-2023"

Українська співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Alyosha виступить на конкурсі "Євробачення-2023", який відбудеться у Ліверпулі. Артистка активно готується до цієї події. Вона буде виступати разом з британською співачкою Ребеккою Фергюсон.

Про це Alyosha розповіла у своєму Instagram.

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Співачка разом з Ребеккою Фергюсон заспівають відомий трек Ordinary World культового британського поп-рок гурту Duran Duran.

"Любов до рок-музики мене супроводжує з дитинства. Ця любов і віддзеркалюється в моїй творчості. На якомусь ментальному рівні, що долає будь-які відстані, моє захоплення рок-жанром відчули і креативні продюсери цьогорічного "Євробачення-2023". Бо на конкурсі я співатиму пісню культового гурту Duran Duran", — розповіла Alyosha.

Артистка буде виступати у першому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 9 травня.

Alyosha розповіла, що виконання пісні британського поп-рок бенду зазвучить зовсім по-іншому.

"Сподіваюся, нове аранжування пісні вас так само вразить", — зазначила співачка.

Артистка додала, що номер, з яким вона виступить, буде присвячений вимушеним переселенцям.

Нагадаємо, менш як місяць залишається до першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", який пройде в англійському Ліверпулі. Цього року, завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra в Італії 2022-го, організацією займається і Велика Британія, і Україна. Один зі співорганізаторів конкурсу "Суспільне" повідомило, хто з українських знаменитостей виступить у півфіналах конкурсу.

Також ми писали, що 21 березня творчий дует співачки Alyosha та композитора, співака Влада Дарвіна випустив новий альбом, у який увійшли нові пісні та хіти. Платівку Alyosha & Vlad Darwin: Live з дев'яти пісень наживо доповнює і відео перформанс.