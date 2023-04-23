Alyosha рассказала, какую песню исполнит вместе с британской певицей на "Евровидении-2023"

Украинская певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Alyosha выступит на конкурсе "Евровидение-2023", который пройдет в Ливерпуле. Артистка активно готовится к этому событию. Она будет выступать вместе с британской певицей Ребеккой Фергюсон.

Об этом Alyosha рассказала в своем Instagram.

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Певица вместе с Ребеккой Фергюсон споют известный трек Ordinary World культовой британской поп-рок группы Duran Duran.

"Любовь к рок-музыке меня сопровождает с детства. Эта любовь и отражается в моем творчестве. На каком-то ментальном уровне, преодолевающем любые расстояния, мое увлечение рок-жанром почувствовали и креативные продюсеры нынешнего "Евровидения-2023". Потому что на конкурсе я буду петь песню культовой группы Duran Duran", — рассказала Alyosha.

Артистка будет выступать в первом полуфинале "Евровидения-2023", который пройдет 9 мая.

Alyosha рассказала, что исполнение песни британского поп-рок бэнда зазвучит совсем по-другому.

"Надеюсь, новая аранжировка песни вас так же поразит", — отметила певица.

Артистка добавила, что номер, с которым она выступит, будет посвящен вынужденным переселенцам.

Напомним, менее месяца остается до первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле. В этом году благодаря победе группы Kalush Orchestra в Италии в 2022-м организацией занимается и Великобритания, и Украина. Один из соорганизаторов конкурса "Суспільне" сообщил, кто из украинских знаменитостей выступит в полуфиналах конкурса.

Также мы писали, что 21 марта творческий дуэт певицы Alyosha и композитора певца Влада Дарвина выпустил новый альбом, в который вошли новые песни и хиты. Пластинку Alyosha & Vlad Darwin: Live из девяти песен вживую дополняет и видео перформанс.