Alyosha та Влад Дарвін презентували альбом, реліз якого відкладали через війну
Творчий дует співачки Alyosha та композитора, співака Влада Дарвіна випустив новий альбом, у який увійшли нові пісні та хіти. Платівку Alyosha & Vlad Darwin: Live з дев'яти пісень наживо доповнює і відео перформанс.
Про це у своїх соцмережах повідомили артисти.
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Деталі
Живий концерт та альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live" своєрідний флешбек у мирне життя, наповнене планами, подіями, зустрічами та яскравими емоціями. За словами музикантів, ідея релізу live-альбому виникла спонтанно, проте підґрунтям стала подія концерт-зйомка. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення країни-терориста дует виконавців брав участь у проєкті "Живий концерт" від телеканалу "ДОМ".
То була остання зустріч артистів зі своїми слухачами перед початком повномасштабної війни. Запис концерту, трансляція якого планувалася на березень 2022, так і не вийшов тоді на телеекрани.
Після повномасштабного вторгнення Влад Дарвін почав свою волонтерську діяльність, його родина весь час залишалась в Україні. Alyosha з трьома дітьми виїхала у США і мріє повернутись додому.
Через рік, перебуваючи на двох різних континентах, артисти вирішили, що записаний матеріал має побачити світ. За словами Влада та Олени живий концерт та альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live" - своєрідний флешбек у мирне життя, наповнене планами, подіями, зустрічами та яскравими емоціями.
"Цей live-альбом — весняний подарунок для всіх наших слухачів. У ньому — живі моменти радості та піднесення, у ньому натхнення та почуття, у ньому непідробне хвилювання сердець від найдорожчої зустрічі — зустрічі з нашою аудиторією. Цей запис — відповідь усім слухачам, які через роки, під час війни залишають коментарі вдячності за нашу творчість, що досі надихає їх. Цим альбомом ми відповідаємо їм: "Ми обов’язково повернемося із новими піснями", — прокоментував прем’єру Влад.
Зі свого боку Alyosha вкотре подякувала Владу за творчість. Зі слів співачки, живі концерти творчого тандему відбудуться за першої ж можливості після Перемоги.
У платівку Alyosha & Vlad Darwin: Live увійшло дев'ять пісень, записаних одним дублем: сім з альбому "Золота середина" та хіти дуету "Троянди" й "Ти — найкраща". Живе звучання мають і музичні партії гітари, бас-гітари, клавішних та барабанів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Мюслі UA презентували запальний трек з президентом США Джо Байденом. Також ми розповідали, що співак Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому.