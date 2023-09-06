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Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины

6 сентября 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины
Певица Alyosha. Фото: facebook.com/AlyoshaOfficial
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно вернувшаяся в Украину певица Alyosha представила новый клип. Дуэтную песню артистка записала с певцом Emigrant.

Клипом артисты поделились в своих социальных сетях.

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Мощный трек преследует благотворительную цель — помочь раненым солдатам ВСУ. Alyosha и Emigrant сняли клип на общую песню "Сила Украины" (The Power of Ukraine). Средства от монетизации пойдут на протезирование военных.

 

"Это благотворительная инициатива, направленная на поддержку наших мужественных украинских воинов, многим пожертвовавших ради Украины и ради приближения нашей Победы. Сделать свой вклад в поддержку наших защитников можете и вы. Все средства, собранные от прослушиваний и загрузок песни с официальных цифровых площадок и просмотра видео на YouTube, поступят на протезирование для украинских воинов", — прокомментировала песню артистка.

Певица Alyosha долгое время находилась в США. Звезда ранее сделала эмоциональный пост, в котором обратилась к тем, кто ее осуждает за выезд за границу после начала полномасштабного вторжения. Но артистка уже через несколько дней решила извиниться перед поклонниками, если ее слова могли причинить им боль.

Артистка вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополеем воспитывает 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 2-летнюю Марусю.

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