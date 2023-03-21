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Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

21 марта 2023 15:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Музыкальные исполнители Alyosha, Влад Дарвин вместе с командой
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Творческий дуэт певицы Alyosha и композитора, певца Влада Дарвина выпустил новый альбом, в который вошли новые песни и хиты. Пластинку Alyosha & Vlad Darwin: Live из девяти песен вживую дополняет и видео перформанс.

Об этом в своих соцсетях сообщили артисты.

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Живой концерт и альбом Alyosha & Vlad Darwin: Live своеобразный флешбек в мирную жизнь, наполненную планами, событиями, встречами и яркими эмоциями. По словам музыкантов, идея релиза live-альбома возникла спонтанно, однако основой стало событие концерт-съемка. За несколько недель до полномасштабного вторжения страны-террориста дуэт исполнителей принимал участие в проекте "Живой концерт" от телеканала "ДОМ".

Это была последняя встреча артистов со своими слушателями перед началом полномасштабной войны. Запись концерта, трансляция которого планировалась на март 2022 года, так и не вышла тогда на телеэкраны.

После полномасштабного вторжения Влад Дарвин начал свою волонтёрскую деятельность, его семья все время оставалась в Украине. Alyosha с тремя детьми уехала в США и мечтает вернуться домой.

Через год, находясь на двух разных континентах, артисты решили, что записанный материал должен увидеть свет. По словам Влада и Алены живой концерт и альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live" — своеобразный флешбек в мирную жизнь, наполненную планами, событиями, встречами и яркими эмоциями.

"Этот live-альбом — весенний подарок для всех наших слушателей. В нем — живые моменты радости и воодушевления, в нем вдохновение и чувство, в нем неподдельное волнение сердец от самой дорогой встречи — встречи с нашей аудиторией. Эта запись — ответ всем слушателям, которые спустя годы, во время войны оставляют комментарии благодарности за наше вдохновляющее их творчество, этим альбомом мы отвечаем им: "Мы обязательно вернемся с новыми песнями", — прокомментировал премьеру Влад.

Со своей стороны Alyosha в очередной раз поблагодарила Владу за творчество. По словам певицы, живые концерты творческого тандема состоятся при первой же возможности после Победы.

В пластинку Alyosha & Vlad Darwin: Live вошло девять песен, записанных одним дублем: семь из альбома "Золота середина" и хиты дуэта "Троянди" и "Ты — найкраща". Живое звучание имеют и музыкальные партии гитары, бас-гитары, клавишные и барабаны.

Напомним, ранее мы писали, что Мюсли UA представили зажигательный трек с президентом США Джо Байденом. Также мы рассказывали, что певец Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома.

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