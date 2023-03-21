Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны
Творческий дуэт певицы Alyosha и композитора, певца Влада Дарвина выпустил новый альбом, в который вошли новые песни и хиты. Пластинку Alyosha & Vlad Darwin: Live из девяти песен вживую дополняет и видео перформанс.
Об этом в своих соцсетях сообщили артисты.
-
Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они
-
россия и Китай укрепляют отношения: какие заявления озвучил путин на встрече с Цзиньпинем
-
ГБР наложило арест на вертолет Жеваго: детали
-
В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян
-
Корабельная группировка рф в Черном море увеличена вдвое
-
В Украине избрали меру наказания для 20 депутатов госдумы, которые поддержали признание "Л/ДНР"
-
Черноморский флот рф оказался почти "в ловушке", — ОК "Юг"
-
Эрдоган официально стал кандитатом на пост президента Турции
-
Японский премьер-министр посетил Бучу
-
Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном
Подробности
Живой концерт и альбом Alyosha & Vlad Darwin: Live своеобразный флешбек в мирную жизнь, наполненную планами, событиями, встречами и яркими эмоциями. По словам музыкантов, идея релиза live-альбома возникла спонтанно, однако основой стало событие концерт-съемка. За несколько недель до полномасштабного вторжения страны-террориста дуэт исполнителей принимал участие в проекте "Живой концерт" от телеканала "ДОМ".
Это была последняя встреча артистов со своими слушателями перед началом полномасштабной войны. Запись концерта, трансляция которого планировалась на март 2022 года, так и не вышла тогда на телеэкраны.
После полномасштабного вторжения Влад Дарвин начал свою волонтёрскую деятельность, его семья все время оставалась в Украине. Alyosha с тремя детьми уехала в США и мечтает вернуться домой.
Через год, находясь на двух разных континентах, артисты решили, что записанный материал должен увидеть свет. По словам Влада и Алены живой концерт и альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live" — своеобразный флешбек в мирную жизнь, наполненную планами, событиями, встречами и яркими эмоциями.
"Этот live-альбом — весенний подарок для всех наших слушателей. В нем — живые моменты радости и воодушевления, в нем вдохновение и чувство, в нем неподдельное волнение сердец от самой дорогой встречи — встречи с нашей аудиторией. Эта запись — ответ всем слушателям, которые спустя годы, во время войны оставляют комментарии благодарности за наше вдохновляющее их творчество, этим альбомом мы отвечаем им: "Мы обязательно вернемся с новыми песнями", — прокомментировал премьеру Влад.
Со своей стороны Alyosha в очередной раз поблагодарила Владу за творчество. По словам певицы, живые концерты творческого тандема состоятся при первой же возможности после Победы.
В пластинку Alyosha & Vlad Darwin: Live вошло девять песен, записанных одним дублем: семь из альбома "Золота середина" и хиты дуэта "Троянди" и "Ты — найкраща". Живое звучание имеют и музыкальные партии гитары, бас-гитары, клавишные и барабаны.
Напомним, ранее мы писали, что Мюсли UA представили зажигательный трек с президентом США Джо Байденом. Также мы рассказывали, что певец Wellboy признался, кто вдохновил его и помог с созданием нового альбома.