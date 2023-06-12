Alyosha у США влаштувала грайливу фотосесію

Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha влаштувала грайливу фотосесію на американських вулицях. Зірка позувала у напівпрозорій сукні та розмірковувала про красу.

Знімками Alyosha поділилася у Instagram.

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У фотосесії артистка знялась майже без макіяжу. Сукню Alyosha обрала від українського бренду.

Співачка Alyosha позувала у грайливій фотосесії. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha позувала у грайливій фотосесії Фото: instagram.com/alyoshasinger/

"Ну, от скажіть, хлопці і дівчата, невже це може не подобатись, коли від української краси захоплюєшся і сам, і всі навколо? Наше Kohai. Koхaйтеся, чорнобриві, та не з москалями", — прокоментувала артистка.

Фоловери, серед яких акторка Ольга Сумська, засипали зірку компліментами, а чоловік співачки — лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, зізнався їй у коханні.

Після початку повномасштабної війни співачка Alyosha разом з трьома дітьми поїхала до США.

Нагадаємо, під час першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" окрім 15 учасників, які відбираються до фіналу, на сцену вийшли й запрошені зірки. Серед них і співачка Alyosha.

Раніше стало відомо, що гурт "Антитіла" відіграв благодійний концерт у столиці Франції, Парижі. Повертаючись до України, автобус з музикантами ледь не потрапив у ДТП. Причиною стало псування деталей транспортного засобу невідомими особистостями.