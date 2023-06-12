Alyosha у США влаштувала грайливу фотосесію

Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Певица Alyosha устроила игривую фотосессию на американских улицах. Звезда позировала в полупрозрачном платье и размышляла о красоте.

Снимками Alyosha поделилась в Instagram.

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В фотосессии артистка снялась почти без макияжа. Платье Alyosha выбрала от украинского бренда.

Певица Alyosha позировала в игривой фотосессии. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Певица Alyosha позировала в игривой фотосессии Фото: instagram.com/alyoshasinger/

"Ну вот скажите, ребята, неужели это может не нравиться, когда от украинской красоты восхищаешься и сам, и все вокруг? Наше Kohai. Любитесь, чернобривые, но не с москалями", — прокомментировала артистка.

Фоловеры, среди которых актриса Ольга Сумская, засыпали звезду комплиментами, а муж певицы — лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, признался ей в любви.

После начала полномасштабной войны певица Alyosha вместе с тремя детьми уехала в США.

Напомним, во время первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", кроме 15 участников, которые отбираются в финал, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Ранее стало известно, что группа "Антитела" отыграла благотворительный концерт в столице Франции, Париже. Возвращаясь в Украину, автобус с музыкантами чуть не попал в ДТП. Причиной стала неисправность деталей транспортного средства неизвестными личностями.