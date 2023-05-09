Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023"
В английском Ливерпуле проходит первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 15 участников, отбирающихся в финал, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.
Новини.LIVE расскажет о выступлении известной украинки на многомиллионную аудиторию конкурса.
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Представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson исполнила песню Ordinary Worl культовой британской поп-рок группы Duran Duran в новой аранжировке.
Сцена превратилась в дом украинской пары, которую разлучила полномасштабная война. Мужчина ушел защищать Родину на фронт.
Своим выступлением артистки в прямом эфире рассказали историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой" и посвящен вынужденным переселенцам.
По словам креативного директора конкурса Украины Германа Ненова, выступление раскрыло одну из граней современной Украины.
"Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работали над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов", — рассказал перед полуфиналом Ненов.
В конце выступления из Alyosha излучается флаг Украины.
Напомним, ранее мы писали, что шеф-повар Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле. Также мы рассказывали, что перед стартом "Евровидения" группа TVORCHI представила мощное социальное видео.