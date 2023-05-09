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Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023"

9 мая 2023 23:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023"
Певица Alyosha. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском Ливерпуле проходит первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 15 участников, отбирающихся в финал, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Новини.LIVE расскажет о выступлении известной украинки на многомиллионную аудиторию конкурса.

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Подробности

Представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson исполнила песню Ordinary Worl культовой британской поп-рок группы Duran Duran в новой аранжировке.

Сцена превратилась в дом украинской пары, которую разлучила полномасштабная война. Мужчина ушел защищать Родину на фронт.

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest
Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Своим выступлением артистки в прямом эфире рассказали историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой" и посвящен вынужденным переселенцам.

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

По словам креативного директора конкурса Украины Германа Ненова, выступление раскрыло одну из граней современной Украины.

"Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работали над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов", — рассказал перед полуфиналом Ненов.

В конце выступления из Alyosha излучается флаг Украины.

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Напомним, ранее мы писали, что шеф-повар Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле. Также мы рассказывали, что перед стартом "Евровидения" группа TVORCHI представила мощное социальное видео.

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