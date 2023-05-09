Alyosha исполнила трогательный номер об Украине на "Евровидении-2023"

Певица Alyosha. Фото: коллаж Новини.LIVE

В английском Ливерпуле проходит первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 15 участников, отбирающихся в финал, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Новини.LIVE расскажет о выступлении известной украинки на многомиллионную аудиторию конкурса.

Читайте также:

Подробности

Представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson исполнила песню Ordinary Worl культовой британской поп-рок группы Duran Duran в новой аранжировке.

Сцена превратилась в дом украинской пары, которую разлучила полномасштабная война. Мужчина ушел защищать Родину на фронт.

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Своим выступлением артистки в прямом эфире рассказали историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой" и посвящен вынужденным переселенцам.

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

По словам креативного директора конкурса Украины Германа Ненова, выступление раскрыло одну из граней современной Украины.

"Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена покинуть родную страну с детьми. Мы работали над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов", — рассказал перед полуфиналом Ненов.

В конце выступления из Alyosha излучается флаг Украины.

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Напомним, ранее мы писали, что шеф-повар Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле. Также мы рассказывали, что перед стартом "Евровидения" группа TVORCHI представила мощное социальное видео.