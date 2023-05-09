Юлія Саніна влаштувала посиденьки з ведучими "Євробачення-2023": про що говорили

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, акторка Ханна Веддінгем та телеведуча Аліша Діксон. Фото: Instagram/the_hardkiss

Сьогодні, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Ведучими шоу стали фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, зірка серіалу "Тед Лассо", британська акторка Ханна Веддінгем та її землячка, телеведуча та, співачка Аліша Діксон. Напередодні прямого етеру вони влаштували посиденьки втрьох.

Відповідне відео англійською мовою у своєму Instagram опублікувала Саніна.

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За чаюванням Юлія розповіла своїм зірковим колежанкам, що вона вперше в Ліверпулі. Вона побачила чимало українських прапорів, слоганів. Співачка зазначила, що для неї це честь бути у Великій Британії та вести шоу.

Ханна Веддінгем запитала в українки, що головне в live-перформансах (живих виступах). Зірка серіалу "Тед Лассо" впевнена, що хто як не Саніна знає відповідь.

"Найголовніше — це емоції та відчуття. Аудиторія повинна відчувати щось після цього", — відповіда Юлія.

Ведучі зазначили, що вперше у півфіналах професійне журі з різних країн світу не буде голосувати. У фінал пройдуть ті учасники, за яких проголосували глядачі. Відзначимо, що Україна зможе голосувати у другому півфіналі та фіналі, які пройдуть 11 та 13 травня відповідно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні "Євробачення-2023" гурт The HARDKISS презентував нову пісню Festival та кліп на неї. Також ми розповідали, що Юлія Саніна поділилася враженнями від розмови з королем Чарльзом III на відкритті сцени "Євробачення-2023".