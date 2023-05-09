Перед стартом "Євробачення" гурт TVORCHI презентував потужне соціальне відео

Гурт TVORCHI. Фото: Instagram/tvorchi_official

Нещодавно, гурт TVORCHI, який представляє Україну на "Євробаченні-2023", завітав на офіційне відкриття пісенного конкурсу. Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк розповіли про війну та українських дітей. А тепер показали відео, в якому звернулись до світової спільноти.

Воно доступне у соціальних мережах гурту TVORCHI.

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У потужному відео показана міць, краса та незламність України. Джеффрі та Андрій попросили світ відкрити свої серця для українців та підтримати нас у боротьбі з окупантами.

"Якими б сильними не були слова, їх не буває достатньо для того, щоби по-справжньому відчути. Ми відчуваємо серцем. Любов і біль, розпач і надія, жах і краса — це все здатне вмістити одне людське серце. Уявіть лише, на що тоді здатні наші серця разом", — звернувся гурт TVORCHI до світу напередодні старту 67-го "Євробачення".

Одними з першими публікацію гурту TVORCHI оцінили телеведуча Катерина Осадча, співак Alekseev, виконавиці alyona alyona та Аліна Паш.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шеф-кухар Євген Клопотенко годує борщем зірок та фанатів "Євробачення" у Ліверпулі. Також ми розповідали, які країни виступають сьогодні у першому півфіналі "Євробачення-2023".