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Alyosha устроила фотосессию в украинском наряде на американских улицах

19 июня 2023 17:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Alyosha устроила фотосессию в украинском наряде на американских улицах
Певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Alyosha после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала с детьми в США. Звезда активно популяризирует за границей украинскую культуру.

Снимками с фотосессии в наряде от украинского бренда певица поделилась в Instagram.

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Напоминание о сильной нации

Alyosha устроила стильную фотоссесию на американских улицах. Звезда убеждена, что украинская культура всегда была богата традициями и одной из самых ярких из них является одежда.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

"Наряды издавна были не просто одеждой, они отражали положение человека в обществе, его призвание, веру и индивидуальность. Сегодня украинская одежда не только воплощает нашу историю, но и становится символом национального единства и красоты. Каждая деталь в украинском наряде имеет свой смысл и значение, а его ношение создает особую атмосферу и ощущение глубокой связи со своими корнями. Не забывайте наши традиции, поверим в себя и нашу красоту! Пусть украинская одежда всегда будет напоминанием о нашей сильной и выносливой нации",  прокомментировала звезда.

Напомним, во время первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", кроме 15 участников, которых отбирают в финал, на сцену вышли и приглашенные звезды. Среди них и певица Alyosha.

Ранее стало известно, что концерт "Антитела" отыграл благотворительный концерт в столице Франции, Париже. Возвращаясь в Украину, автобус с музыкантами чуть не попал в ДТП. Причиной стала порча деталей транспортного средства неизвестными личностями.

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