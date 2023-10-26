Alyosha заспівала на концерті україномовну версію свого хіта

Співачка Alyosha. Фото: Instagram/alyoshasinger

В серпні цього року співачка Alyosha з трьома дітьми повернулась до України зі США, куди вона виїхала після початку повномасштабної війни. Тепер 37-річна зіркова уродженка Запоріжжя активно гастролює. На одному з останніх концертів співачка виконала один зі своїх хітів українською.

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

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На останніх афішах артистка позиціонує себе як Олена Тополя (справжнє ім’я співачки). Дружина фронтмена гурту "Антитіла" має в репертуарі чимало хітів, один з яких "Феромоны любви", яку вона презентувала 2012 року.

Як і деякі представники музичної індустрії, Олена переклала композицію на українську та презентувала шанувальникам, які не могли підспівувати, бо вони просто не знають тексту.

Минулого місяця, розповідаючи шоумену Славі Дьоміну за російськомовні пісні в репертуарі Alyosha зазначила, що їй за них не соромно. Це був досвід і тоді вона не усвідомлювала це і робила без вагань. За останні півтора року Alyosha декілька разів сідала перекладати свої хіти, але далі справа не пішла.

"Можливо мені потрібен час і усамітнення. Я так не можу. По запиту ніколи не могла написати. У мене відбувається неконтрольовано, може з’явитися в будь-який момент. Мені тільки треба встигнути записати", — зізналась тоді співачка, втім про україномовну версію пісні "Феромоны любви" тоді не розповіла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyosha з синами долучилась до озеленення Києва. Також ми розповідали, що Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України.