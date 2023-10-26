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Alyosha заспівала на концерті україномовну версію свого хіта

26 жовтня 2023 08:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Alyosha заспівала на концерті україномовну версію свого хіта
Співачка Alyosha. Фото: Instagram/alyoshasinger
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В серпні цього року співачка Alyosha з трьома дітьми повернулась до України зі США, куди вона виїхала після початку повномасштабної війни. Тепер 37-річна зіркова уродженка Запоріжжя активно гастролює. На одному з останніх концертів співачка виконала один зі своїх хітів українською.

Про це повідомляє портал "МУЗВАР". 

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На останніх афішах артистка позиціонує себе як Олена Тополя (справжнє ім’я співачки). Дружина фронтмена гурту "Антитіла" має в репертуарі чимало хітів, один з яких "Феромоны любви", яку вона презентувала 2012 року. 

Як і деякі представники музичної індустрії, Олена переклала композицію на українську та презентувала шанувальникам, які не могли підспівувати, бо вони просто не знають тексту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Минулого місяця, розповідаючи шоумену Славі Дьоміну за російськомовні пісні в репертуарі Alyosha зазначила, що їй за них не соромно. Це був досвід і тоді вона не усвідомлювала це і робила без вагань. За останні півтора року Alyosha декілька разів сідала перекладати свої хіти, але далі справа не пішла.

"Можливо мені потрібен час і усамітнення. Я так не можу. По запиту ніколи не могла написати. У мене відбувається неконтрольовано, може з’явитися в будь-який момент. Мені тільки треба встигнути записати", — зізналась тоді співачка, втім про україномовну версію пісні "Феромоны любви" тоді не розповіла. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyosha з синами долучилась до озеленення Києва. Також ми розповідали, що Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України.

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