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Співачка Alyosha з синами долучилась до озеленення Києва

2 жовтня 2023 14:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка ALYOSHA з синами долучилась до озеленення Києва
Співачка Alyosha з синами попрацювала над озелененням столиці. Фото: менеджмент проєкту.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Концертний зал ATLAS провів екозахід з висаджування декоративного винограду. До озеленення долучились відомі українські артисти, блогери та медійні особистості, серед яких: співачка Олена Тополя (Alyosha) зі своїми синами, КИЛИММЕН з гурту Kalush Orchestra та інші.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Українські зірки вийшли на екоініціативу

Команда концертного майданчику вирішила долучилася до міської екоініціативи #МістоЖивихСтін, яка пропагує вертикальне озеленення.

 

Співачка Alyosha з синами. Фото: менеджмент проєкту.
Співачка Alyosha з синами. Фото: менеджмент проєкту.

 

Співачка Alyosha з синами. Фото: менеджмент проєкту.
Співачка Alyosha з синами. Фото: менеджмент проєкту.

 

Українські зірки вийшли на екоініціативу. Фото: менеджмент проєкту.

"Ми завжди підтримуємо соціально-екологічні проєкти, адже вважаємо, що це наш обовʼязок піклуватися про нашу землю та довкілля. Вдячний Atlas за їх екоініціативу й можливість долучитися до озеленення", — коментує КИЛИММЕН.

Рослина декоративна, підходить для вертикального озеленення в нашому кліматі. Швидко зростає (щорічний приріст пагонів становить 1-3 метри). До того ж недорога, середня ціна паростка — 80 гривень.

"Місто живих стін" — ініціатива Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, в рамках якої було висаджено майже 1000 паростків винограду Вічі в усіх районах міста Києва.

Раніше співачка Alyosha повернулася в Україну і розповіла про плани.

Нагадаємо, Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України.

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