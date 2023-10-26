Alyosha спела на концерте украиноязычную версию своего хита

Певица Alyosha. Фото: Instagram/alyoshasinger

В августе этого года певица Alyosha с тремя детьми вернулась в Украину из США, куда она уехала после начала полномасштабной войны. Теперь 37-летняя звездная уроженка Запорожья активно гастролирует. На одном из последних концертов певица исполнила один из своих хитов на украинском.

Об этом сообщает портал "МУЗВАР".

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На последних афишах артистка позиционирует себя как Алена Тополя (настоящее имя певицы). У жены фронтмена группы "Антитіла" есть в репертуаре немало хитов, один из которых "Феромоны любви", которую она презентовала в 2012 году.

Как и некоторые представители музыкальной индустрии, Алена перевела композицию на украинский и презентовала поклонникам, которые не могли подпевать, потому что они просто не знают текст.

В прошлом месяце, рассказывая шоумену Славе Демину за русскоязычные песни в репертуаре Alyosha отметила, что ей за них не стыдно. Это был опыт и тогда она не осознавала этого и делала без колебаний. За последние полтора года Alyosha несколько раз садилась переводить свои хиты, но дальше дело не пошло.

"Возможно, мне нужно время и уединение. Я так не могу. По запросу никогда не могла написать. У меня происходит неконтролируемо, может появиться в любой момент. Мне только надо успеть записать", — призналась тогда певица, впрочем, об украиноязычной версии песни "Феромоны любви" тогда не рассказала.

Напомним, ранее мы писали, что Alyosha с сыновьями присоединилась к озеленению Киева. Также мы говорили, что Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины.