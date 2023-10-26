Alyosha спела на концерте украиноязычную версию своего хита
В августе этого года певица Alyosha с тремя детьми вернулась в Украину из США, куда она уехала после начала полномасштабной войны. Теперь 37-летняя звездная уроженка Запорожья активно гастролирует. На одном из последних концертов певица исполнила один из своих хитов на украинском.
Об этом сообщает портал "МУЗВАР".
Alyosha переводит русскоязычные песни
На последних афишах артистка позиционирует себя как Алена Тополя (настоящее имя певицы). У жены фронтмена группы "Антитіла" есть в репертуаре немало хитов, один из которых "Феромоны любви", которую она презентовала в 2012 году.
Как и некоторые представители музыкальной индустрии, Алена перевела композицию на украинский и презентовала поклонникам, которые не могли подпевать, потому что они просто не знают текст.
В прошлом месяце, рассказывая шоумену Славе Демину за русскоязычные песни в репертуаре Alyosha отметила, что ей за них не стыдно. Это был опыт и тогда она не осознавала этого и делала без колебаний. За последние полтора года Alyosha несколько раз садилась переводить свои хиты, но дальше дело не пошло.
"Возможно, мне нужно время и уединение. Я так не могу. По запросу никогда не могла написать. У меня происходит неконтролируемо, может появиться в любой момент. Мне только надо успеть записать", — призналась тогда певица, впрочем, об украиноязычной версии песни "Феромоны любви" тогда не рассказала.
Напомним, ранее мы писали, что Alyosha с сыновьями присоединилась к озеленению Киева. Также мы говорили, что Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины.
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