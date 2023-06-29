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Американська зіркова пара вчетверте стала батьками: приховували до останнього

29 червня 2023 11:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська зіркова пара вчетверте стала батьками: приховували до останнього
Джон Ледженд та Кріссі Тайген. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Володар премій "Греммі", "Оскар", "Тоні" та "Еммі", співак Джон Ледженд та його дружина, модель, шоувумен Кріссі Тайген вчетверте стали батьками. Вони до останнього приховували народження сина.

Відповідні фото та відео з’явились в соцмережах Кріссі.

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Зіркова пара назвала хлопчика Реном Олександром Стівенсом. Його народила сурогатна матір, яку Джон та Кріссі не стали приховувати від шанувальників. На фото Тайген цілує животик сурогатної матері. 

Кріссі Тайген з сурогатною матір'ю. Фото: Instagram/chrissyteigen
Джон Ледженд та Кріссі Тайген з новонародженим сином. Фото: Instagram/chrissyteigen

На початку цього року у зіркового подружжя народилася дочка Есті Максін Стівенс, яку виносила сама Кріссі. Також Ледженд та Тайген виховують старших доньку та сина.  Усі діти зіркової пари народилися за допомогою ЕКО. 2020 року в Кріссі стався викидень.

Тайген та Ледженд познайомилися 2006 року на зйомках відеокліпу на пісню Джона Stereo. Пара одружилась 2013-го та відома зокрема тим, що не потрапляла в гучні скандали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хореограф Максим Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину новонародженому сину. Також ми розповідали, що співак Гаррі Стайлс зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету.

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