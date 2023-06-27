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Максим Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину сину

27 червня 2023 18:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Максим Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину сину
Танцівник Максим Чмерковський з дружиною. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд нещодавно вдруге стали батьками. Подружжя вразило ніжними кадрами зустрічі з сином.

Відео, на якому Максим Чмерковський перерізає пуповину дитині, його дружина поділилася у своєму Instagram.

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Незабутній момент

На відео, яке опублікувала Пета Маргатройд, Максим Чмерковський вперше бере на руки сина та перерізає йому поповину. Ані Пета, ані її чоловік не могли втриматися від сліз. Зіркове подружжя назвали сина Ріо Джоном.

 

"З днем народження, милий Ріо! Яка поїздочка!!! Опівночі швидко приїхати до лікарні, не знаючи, чи доїде Максим. Після багатьох годин пологів, коли Містер Ріо зайняв правильне положення, народити...і ось він з нами. Був момент, коли після пологів я подивилася на мою маму і спитала, чи повідомила вона тату? Я розплакалася, коли зрозуміла, що забула, що його вже немає. Я відчувала його дух разом зі мною, і знаю, він дивився на нас і захищав. Дякую Богу, Максим приїхав вчасно. Його поїздка тривала 4,5 години", — поділилася подробицями того дня хореографиня.

Максим та Пета одружились у 2017 році. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку року поділились радісною звісткою. Щоб завагітніти вдруге, дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.

Раніше стало відомо, що 44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян чекає на поповнення. Знаменитість та її чоловік давно намагалися стати батьками.

Нагадаємо, скандальна ведуча та акторка Челсі Хендлер знову відзначилась провокативною витівкою. Цього разу дісталося від неї новоспеченим татусям: Роберту Де Ніро та Аль Пачіно.

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