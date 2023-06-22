Гаррі Стайлс зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету

Співак Гаррі Стайлс. Фото: Google

Колишній учасник популярного гурту One Direction, співак Гаррі Стайлс, відіграв один з концертів в рамках свого міжнародного туру в столиці Вельсу, Кардіффі. 29-річний секс-символ зупинив виступ через вагітну шанувальницю.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Шанувальниця хотіла по-маленькому

Майбутня мама спочатку привернула увагу Стайлса у натовпі, коли попросила допомогти назвати її майбутню дитину.

"Це великий тиск, Сіан. Ви справді не хочете, щоб я зробив це", — відповів зі сцени співак.

Не дочекавшись на відповідь, шанувальниця повідомила, що вона хоче до туалету. Гаррі звернувся до тисяч гостей концерту, і запитав в них дозволу відпустити Сіан до вбиральні і почекати її, аби та не пропустила наступну пісню.

Стайлс використав незаплановану перерву, щоб поспілкуватися з іншими відвідувачами концерту та прочитати їхні таблички. Коли Сіан повернулась на арену, Гаррі почав скандувати: "Ось вона йде, ось вона йде".

Володар премії "Ґреммі" допоміг вагітній жінці вибрати між іменами Стіві, Рейф, Гарлі та Калеб для майбутньої дитини. Після цього Стайлс попросив натовп почути відгук. Ім’я Стіві викликало найбільше галасу. Відео стало вірусним у TikTok.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній футболіст Девід Бекхем разом з 11-річною донькою Гарпер Севен відірвалися на концерті Гаррі Стайлса в Лондоні. Також ми розповідали, що небезпечна хвороба змусила Роббі Вільямса зупинити концерт.