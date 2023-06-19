Колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, всьоме став батьком

Співак Марк Ентоні та модель Надя Феррейро. Фото: Google

Американський співак Марк Ентоні всьоме став батьком. Його четверта дружина, "Віцеміс Всесвіт 2021" Надя Феррейро, яка на конкурсі представляла Парагвай, народила дитину.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Марка.

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В акаунтах зіркових батьків з'явився знімок, на якому 54-річний співак тримає дитину та руку своєї дружини. Стать малюка Ентоні та Надя не розголошують. Перша спільна дитина пари з'явилася на світ 18 червня, в День батька.

"Божий час завжди ідеальний. З Днем батька", — лаконічно підписав фото Марк Ентоні.

Діти Ентоні

В співака є донька та прийомний син від колишньої офіцерки поліції, з якою співак зустрічався на початку 1990-х. Також в 54-річного Ентоні два сини від колишньої дружини, переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 1993", представниці Пуерто-Рико Даянари Торрес.

Близнюків, сина Максиміліана та доньку Еммі, Марку народила його ексдружина, голлівудська співачка та акторка Дженніфер Лопес. До речі, вона не відвідала гучне весілля Ентоні та Феррейри наприкінці січня цього року в Маямі.

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