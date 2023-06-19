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Колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, всьоме став батьком

19 червня 2023 12:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, всьоме став батьком
Співак Марк Ентоні та модель Надя Феррейро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський співак Марк Ентоні всьоме став батьком. Його четверта дружина, "Віцеміс Всесвіт 2021" Надя Феррейро, яка на конкурсі представляла Парагвай, народила дитину.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Марка. 

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В акаунтах зіркових батьків з'явився знімок, на якому 54-річний співак тримає дитину та руку своєї дружини. Стать малюка Ентоні та Надя не розголошують. Перша спільна дитина пари з'явилася на світ 18 червня, в День батька. 

"Божий час завжди ідеальний. З Днем батька", — лаконічно підписав фото Марк Ентоні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Діти Ентоні

В співака є донька та прийомний син від колишньої офіцерки поліції, з якою співак зустрічався на початку 1990-х. Також в 54-річного Ентоні два сини від колишньої дружини, переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 1993", представниці Пуерто-Рико Даянари Торрес. 

Близнюків, сина Максиміліана та доньку Еммі, Марку народила його ексдружина, голлівудська співачка та акторка Дженніфер Лопес. До речі, вона не відвідала гучне весілля Ентоні та Феррейри наприкінці січня цього року в Маямі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка українського та американського танцполів Максим Чмерковський і його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, вдруге стали батьками. 

Також ми розповідали, що у 83-річного американського актора Аль Пачіно народився син.

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