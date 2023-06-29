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Американская звездная пара в четвертый раз стала родителями: скрывали до последнего

29 июня 2023 11:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская звездная пара в четвертый раз стала родителями: скрывали до последнего
Джон Ледженд и Крис Тайген. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Обладатель премий "Грэмми", "Оскар", "Тони" и "Эмми", певец Джон Ледженд и его жена, модель, шоувумен Крис Тайген в четвертый раз стали родителями. Они до последнего скрывали рождение сына.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях Крисси.

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Рождение четвертого ребенка

Звездная пара назвала мальчика Реном Александром Стивенсом. Его родила суррогатная мать, которую Джон и Крис не стали скрывать от поклонников. На фото Тайген целует живот суррогатной матери.

Крис Тайген с суррогатной матерью. Фото: Instagram/chrissyteigen
Джон Ледженд и Крис Тайген с новорожденным сыном. Фото: Instagram/chrissyteigen

В начале этого года у звездных супругов родилась дочь Эсти Максин Стивенс, которую выносила сама Крисси. Также Ледженд и Тайген воспитывают старших дочь и сына. Все дети звездной пары родились с помощью ЭКО. В 2020 году у Крисси произошел выкидыш.

Тайген и Ледженд познакомились в 2006 году на съемках видеоклипа на песню Джона Stereo. Пара вышла замуж в 2013-м и известна в частности тем, что не попадала в громкие скандалы.

Напомним, ранее мы писали, что хореограф Максим Чмерковский показал, как со слезами на глазах перерезал пуповину новорожденному сыну. Также мы рассказывали, что певец Гарри Стайлз остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет.

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