Куда исчез Дмитрий Комаров – Анатолий Анатолич ответил, чем сейчас занимается ведущий

Дмитрий Комаров и Анатолий Анатолич. Фото: скриншот

Шоумен Анатолий Анатолич поделился редкой фотографией со своим другом, журналистом и путешественником Дмитрием Комаровым. Телеведущий высказался об их дружбе и ответил, куда исчез его товарищ.

Архивным фото Анатолич поделился на своей странице в Instagram.

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Телеведущий решил публично передать привет своему другу через соцсети. В своем блоге Анатолич опубликовал фото 10-летней давности, на которой позирует рядом с Комаровым.

"Если уж я добрался до старых фотографий, то вот вам еще одна. Первый состав группы "Диофильмы". С моим хорошим другом (с которым мы очень редко видимся) Дмитрием Комаровым. Это наверное, что 2014-2015 годы. Где-то на "плюсах". Люблю Диму, дружить с ним сложно, потому что он трудоголик-интроверт, но кто сказал, что по-настоящему успешные люди могут быть другими. Хоть не через ватсап, так тут тебе привет передам", — написал под фото Анатолич.

Анатолий Анатолич и Дмитрий Комаров.

В последнее время Комаров очень редко появляется в соцсетях и телеэкранах, поэтому в комментариях поклонники поинтересовались у его друга, куда исчез ведущий.

В ответ на вопросы поклонников Анатолич лаконично ответил, что Комаров "работает".

Судя по геолокации соцсетей, журналист находится в Украине. Как известно, во время войны Комаров начал снимать документальные проекты и освещать военные преступления России в Украине.

Напомним, на днях супруга Дмитрия Комарова появилась на музыкальной премии без супруга.

Также мы писали, что Анатолий Антолич высказался о своем куме Владе Яме, который во время войны уехал в США.