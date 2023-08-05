Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старою

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан назвав неактуальні речі, "які роблять тебе старшою". Кофтинки, вузькі джинси та футболки з принтами — геть з гардеробу, радить модельєр.

Про це він розповів своєму Instagram.

Читайте також:

Дизайнер звернувся до тих жінок, які бояться викидати зайве з шафи, тому що "все потрібне". Але, за словами модельєра, потрібно не боятися сказати "до побачення" віджилому.

Що ми викидаємо?

Трикотажні кофтинки

Всі ці ваші нещасні роковухи, футболочки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиком — викидаймо. Чого очі не бачить, того серцю не жаль, як то кажуть.

Дизайнер Андре Тан дав модні поради. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блузочки красотулічки

Жабо, летючі мишки, нестримні розочки — все це на смітник. На заміну цьому придбайте собі декілька класичних сорочок, і буде вам щастя.

Дизайнер Андре Тан дав модні поради. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Пришиті баски-спідниці

Ой..Як мені на це боляче дивитися. Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки. Дівчата, терміново це прибираємо і обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин.

Дизайнер Андре Тан дав модні поради. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Джинси "в обліпон"

Знаю, як багато хто їх все ще любить.І не ставлю на них хрест, є хороші моделі. Але, будь-ласка, ніяких потертостей і, звісно ж, розрізів на колінцях… базові Moms або прямі джинси та брюки набагато зручніші й актуальніші!

Дизайнер Андре Тан дав модні поради. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Футболки з крикливими малюнками

Моє улюблене..Будь ласка, позбавтеся від футболок з котами, левами, коронами і що там ще є. Залиште ці улюблені одежі для дому, якщо так їх любите.Базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки — лише так.Любі, ви всі прекрасні.

Дизайнер Андре Тан дав модні поради. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Прошу вас не псуйте себе і не додавайте собі пару зайвих років цими речами. Зараз є стільки стильних альтернатив. Смак розвивається. Якщо ви не вмієте створювати супер образи зараз, то і не потрібно, все прийде з часом. Почніть з ревізії гардероба!", — радить дизайнер.

Нагадаємо, Андре Тан жорстко потролив російських випускників.

Раніше дизайнер Андре Тан з вдячністю пригадав свій найскладніший період життя.