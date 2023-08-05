Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старухой

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан назвал неактуальные вещи, "делающие тебя старше". Кофточки, узкие джинсы и футболки с принтами — вон из гардероба, советует модельер.

Об этом он рассказал своему Instagram.

Читайте также:

Дизайнер обратился к тем женщинам, которые боятся выбрасывать лишнее из шкафа, потому что "все нужно". Но, по словам модельера, нужно не бояться сказать "до свидания" отжившему.

Что мы выбрасываем?

Трикотажные кофточки

Все эти ваши несчастные роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком — выбрасываем. Чего глаз не видит, того сердцу не жалко, как говорится.

Дизайнер Андре Тан дал модные советы. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Блузочки красоточки

Жабо, летучие мыши, безудержные розочки — все это на помойку. На смену этому приобретите себе несколько классических рубашек, и будет вам счастье.

Дизайнер Андре Тан дал модные советы. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Пришитые баски-юбки

Как мне на это больно смотреть. Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей.

Дизайнер Андре Тан дал модные советы. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Джинсы "в облипон"

Знаю, как многие их все еще любят. И не ставлю на них крест, есть хорошие модели. Но, пожалуйста, никаких потертостей и, конечно, разрезов на коленях…базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!

Дизайнер Андре Тан дал модные советы. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Футболки с кричащими рисунками

Мое любимое...Пожалуйста, избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами и что там еще есть. Оставьте эту любимую одежду для дома, если так ее любите. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки — только так.

Дизайнер Андре Тан дал модные советы. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Прошу вас не портите себя и не добавляйте себе пару лишних лет этими вещами. Сейчас есть столько стильных альтернатив. Вкус развивается. Если вы не умеете создавать супер образы сейчас, то и не нужно, все придет со временем. Начните с ревизии гардероба!", — советует дизайнер.

Напомним, Андре Тан жестко потролил российских выпускников.

Ранее дизайнер Андре Тан с благодарностью вспомнил свой самый трудный период жизни.