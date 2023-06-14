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Андре Тан розповів, чого йому коштувала перша швейна машинка

14 червня 2023 12:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан розповів, чого йому коштувала перша швейна машинка
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан розповів, як його давня мрія стала дійсністю. Модельєр поділився історією своєї першої швейної ї машинки.

Про це стало відомо з його допису у Instagram.

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Немає нічого недосяжного

За словами Андре Тана, він довгий час мріяв про власну швейну машинку, але його сім’я не мала змоги собі дозволити купівлю такої дорогої речі. Шити доводилося на курсах або брав у тітки її машинку, яка завжди хиталася і ніколи не працювала на повну потужність.

 

"Ой скільки нервів вона мені зробила, як зараз пам’ятаю, як в п'ятому класі намагався на ній сорочку мамі пошити. Якщо ви пам’ятаєте ті машинки (вони ще дир дир дир постійно робили), то розумієте що то за каторга була для 10-річного хлопчика, але все вийшло! Я закінчив текстильний коледж, мені 18 років, а машинки в мене так і не було… і в той момент життя сталося щось неймовірне! Я виграю конкурс "Кращий дизайнер Харкова" і отримую путівку в Єгипет!! Як тільки я отримав цю поїздку я вже знав, що нікуди не поїду, бо в мене була мрія і ціль. І що ви думаєте, я продаю цю путівку і купляю свою першу швейну машинку японського бренду Janome", — пригадує дизайнер.

Андре Тан розповів, він був найдзвичайно щасливий і йому здавалося, що весь світ належить йому.

"Така ось історія з мого життя, яку я часто згадую з теплом. І хочу нагадати, що немає нічого недосяжного. Коли мрія та ціль дійсно твоя, то ти від неї ніколи не відступиш! Тож дійте, і ніколи не зраджуйте своїй мрії", — говорить Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.

Раніше Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

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